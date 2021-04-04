И это только начало: доля отечественной электроники на рынке РФ стремительно растёт

20.04.2021, Москва, Вадим Москаленко

За минувшие полгода доля отечественной электроники на российском рынке госзакупок значительно выросла.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году были приняты законы о квотировании отечественной продукции. В части электроники это позволило за прошедшее полугодие обеспечить прирост более 70 миллиардов рублей в отрасли, при общем регулируемом рынке порядка 1 триллиона рублей. Это достаточно значительный рост», – сказал он.

Олег Бочаров подчеркнул, что в течение ближайших четырёх лет для отечественной продукции в российском рынке госзакупок электроники вырастет до 60%.

«Мы рассчитываем, что при общем увеличении рынка к 2025 году, при росте до 2 триллионов рублей, доля отечественной продукции превысит 60% – то есть, она вырастет порядка в полтора раза», – добавил замминистра.