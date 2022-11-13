И это только один пример: Как российские олигархи мешают военным вести СВО на Украине
Российские бизнесмены, владеющие «заводиками» на Украине, с одной стороны, упрашивают военных РФ не стрелять по их мощностям, а с другой – договариваются с киевским режимом, чтобы веерные отключения их предприятий не касались.
Об этом в эфире YouTube-канала «Ваши новости» заявил российский политтехнолог, бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Огромное количество людей, занимающихся бизнесом в России, или из России уехавших, имеют там бизнес активы. Или персонально, или вскладчину с кем-то. Или в виде поставок, или в виде перепродажи товаров.
Конечно, если я владею каким-то заводиком на Украине, я предприму все усилия, чтобы наши военные туда не стреляли. Или есть электрическая станция, она одновременно снабжает бытовое население и одновременно промышленное предприятие. Вот, у вас ограничения по электричеству, я владелец этого заводика. Что вы будете делать? Я буду уговаривать энергетиков отдавать электроэнергию мне, и не отдавать её населению.
Когда сейчас идут веерные отключения, у меня один вопрос – население отключают, а промышленные предприятия отключают по веерному отключению? У меня большой вопрос, потому что, если у вас там домна, отключи её на полчаса, она превратится в груду железа.
Поэтому эти экономические переплетения серьёзно влияют на СВО. Серьёзная причина – это правда. Коррупция внутри СВО есть. И это не та коррупция, которая внутри России, что кто-то кому-то отдал. Она более серьёзная, потому что касается защиты интересов бизнеса», – рассказал Баширов.
Спасибо!
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