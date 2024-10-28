«И это во время агрессии России!». Лидер македонских албанцев пожаловался на свое правительство Блинкену и остальным

Алексей Топоров.  
28.10.2024 19:49
  (Мск) , Скопье
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Балканы, Дзен, Запад, Македония, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия


Председатель крупнейшей албанской партии Северной Македонии Демократический союз за интеграцию (DUI) Али Ахмети отреагировал на планы национал-патриотического правительства страны отменить проалбанские нормы, принятые прежним прозападным либеральным режимом.

Он разослал письма лидерам США, европейских стран, Албании и Косово, где пригрозил «межэтнической напряженностью» на фоне «эскалации русской агрессии на Украине», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель крупнейшей албанской партии Северной Македонии Демократический союз за интеграцию (DUI) Али Ахмети отреагировал...

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Поводом для беспокойства Ахмети, стало намерение правительства Северной Македонии провести через Конституционный суд три законопроекта: об отмене официального статуса албанского языка в стране; о запрете госслужащим подчеркивать свою национальность, чем вовсю пользовались местные албанцы, развешивавшие у себя в кабинетах албанскую символику; а также обязательное присутствие представителей албанской диаспоры при формировании большинства в парламенте и впоследствии правительства.

Подобные проалбанские нормы были приняты прежним лево-либеральным прозападным руководством страны из Социал-демократического союза Македонии, пришедшим к власти в 2017-ом году путём поддержанного Западом майдана.

И вот, спустя годы левацко-либеральных «реформ», когда страна была ввергнута в системный кризис, в мае текущего года на выборах победила старейшая национал-патриотическая партия Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ), а в июне её лидер Христина Мицкоски, возглавил правительство страны, кабинет которого и инициировал отмену проалбанских норм, ставящих под угрозу единство государства, а его славянское большинство – в угнетенное положение.

«Я обращаюсь к вам в чрезвычайно чувствительный для нашей страны период. Геополитическая ситуация более опасна, чем когда-либо с конца прошлого века, в связи с эскалацией русской агрессии в Украине, амбициями Китая, сложной ситуацией на Западных Балканах, нестабильностью в Боснии и Герцеговине, напряженностью между Косово и Сербией, а также продолжением блокады со стороны Болгарии. В этой сложной обстановке любое новое нарушение межэтнических отношений будет иметь серьезные последствия для внутренней сплоченности и стабильности», – написал Ахмети, добавив, что инициативы ВМРО-ДПМНЕ ставят под угрозу Охридское соглашение.

Свое послание председатель DUI направил президенту и премьер-министру Албании Байраму Бегаю и Эди Раме, «президенту» и «премьер-министру» Косово Вьосе Османи и Альбину Курти, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и госсекретарю США Энтони Блинкену.

Али Ахмети в 90-е был связан с «Армией освобождения Косово», в 2001 году стал политическими представителем так называемой «Армии Национального Освобождения», террористическими методами добивавшейся отделения албанских анклавов от Македонии.

После того, как Вашингтон и НАТО усадили македонское правительство и албанских сепаратистов за стол переговоров и заставили подписать Охридское соглашение, организовал Демократический союз за интеграцию (DUI), который со временем стал дробиться на другие албанские партии.

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