«И Европа не даст»: Украина зимой останется без газа – экс-министр ЖКХ

01.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Газпром» в настоящее время не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить газохранилища для прохождения зимнего отопительного сезона. Поэтому европейцы паникуют, цены на газ высокие, несмотря на летний сезон, а украинская власть совершенно не думает о том, что Украину зимой ждут большие проблемы с газом.

Об этом в беседе на телеканале «Первый независимый» заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня пик цены на газ в Европе за последние пять лет, 400 долларов за 1000 кубов. В чём причина? В том, что Россия не поставляет столько, сколько они сейчас готовы закупить. Но она это делает (поставляет газ) ровно в рамках контракта, она поставляет ровно столько, сколько надо. И сейчас не происходит главное летнее событие – не закачивается в хранилище столько газа, чтобы на зиму его хватило.

У европейцев паника, именно поэтому риторика Макрона, Меркель, Еврокомиссии по Путину абсолютно изменилась. Они задают вопросы. Россия могла бы больше заработать, если бы она больше поставляла, а нет, «Газпром» и Путина устраивает этот цена. Теперь, вы или запускаете «Северный поток-2», и идёт газ по адекватной цене – или у вас будут очень большие зимние проблемы. И они этого боятся как огня. Возвращаясь к Украине скажу вам честно – я вместе с экспертами анализирую, что нас ждёт. Я вам скажу – у нас будут большие проблемы. У нас половина газа – украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это всё повесят? Ответа сейчас нет. Я хочу понять – кто-то в правительстве занимается этими вопросами? Они это понимают? Если нам надо закладывать дополнительно деньги, то зачем нам это «большое строительство»? Деньги надо абсолютно по-другому вкладывать», – заключил Алексей Кучеренко.