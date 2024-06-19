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Поводом для очередных размышлений о судьбе Европы после отказа от сотрудничества с Россией стала новость о том, что «впервые с сентября 2022 года доля российского газа в объеме импорта в Европу превысила поставки топлива из США». Сообщение не должно вводить в заблуждение, тем не менее, оно очень показательно.

Европейцам в отношении российских углеводородов – и хочется, и колется, и Байден не велит. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает экономист Александр Дудчак.

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Антироссийские санкции бьют наотмашь по экономике ЕС, но отказаться от участия в них руководители стран Евросоюза и прочих не могут.

Нынешняя ситуация – это результат многолетней работы американской «мягкой» и «жесткой» силы на оккупированных после Второй мировой территориях Европы, по недопущению восстановления суверенитета многих государств континента. Американскими фондами, НКО-НПО, за это время выращен толстый слой европейской политической псевдоэлиты, причем с явной тенденцией деградации. И пробиться сквозь неё трезвомыслящим силам практически невозможно. Зарождение очагов сопротивления профилактируется, а пробившихся выше сбивают глобальные СМИ с помощью искусственной дискредитации, а то и просто ликвидируют физически.

Да и будем честны сами перед собой – там не так уж много народу, искренне считающего, что война – это плохо, и плохо, когда славяне из одного народа находятся по разные стороны линии фронта. Нет, большинству плевать.

Но вернёмся к статистике. Если в 2021 году Россия обеспечивала почти половину потребностей ЕС в газе, в 2023-м ее доля упала до 13%.

Сейчас Россия поставляет порядка 18 миллиардов кубометров СПГ в порты Испании, Франции и Бельгии. И остаются поставки по трубам – через Украину – в конце зимы объемы прокачки достигали 42,2 млн куб. м/сутки и по «Турецкому потоку», среднесуточная прокачка газа по нему в феврале достигала 42,3 млн куб. м.

Можно отказаться и от этого. Но не за горами точка невозврата для экономик, некогда великих стран – Германии, Франции…В первую очередь – это металлургия, химпром, а, значит, и машиностроение, сельское хозяйство. Ведь углеводороды – это и энергия, и сырье для химпрома, других отраслей экономики.

Этого и добиваются их «партнёры» из США. В списках уже обанкротившихся предприятий есть и фирмы с 300-летней историей, есть даже с 600-летней. Можно представить – сколько всего они пережили, сколько войн и изменений границ государств. Не пережили только антироссийские санкции.

Стоит ли нам переживать из-за деградации Европы? Россия – добрая душа, может посочувствовать. Но насильно мил не будешь. И каждый – кузнец своего счастья. И несчастья.

Да, деградация экономик и ухудшение уровня жизни населения – благоприятная среда для развития агрессивных настроений и нацистской идеологии. Германия это уже проходила после Первой мировой.

…Что могла – Россия сделала. И в очередной раз готова к ежевековому нашествию «цивилизованной Европы». Чтобы успокоить их на новый вековой период.