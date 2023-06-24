«И хоть забомбись»: Чонгарский мост в Крыму может заменить понтонная переправа

Чонгарский мост на время восстановительных работ может заменить понтонная переправа, которая в случае повреждения меняется в течение часа. В будущем мост нужно заменить дамбой с возможностью перетока воды из Сиваша в Азовское море.

Такое предложение в эфире программы «Политотдел» канала «Крым 24» высказал военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, там в любом случае необходимо строить новую дорогу, четырехполосную магистраль, как положено. Тот мост в любом случае под реконструкцию, и, соответственно, строить дамбу с пропускными каналами гораздо надёжнее, чем строить мост. Тем более, там местность этому вполне благоволит. Можно сделать временную, чисто двухполоску, как дублер существующей. Кинуть пару понтонных мостов, которые даже если повреждаются, разбитый понтон меняется в течение получаса, час. Они всё равно с пенопластом внутри, не тонут», подчеркнул эксперт. «Грубо говоря, если военный поток перевести там на те же понтоны, сделать дамбу и распараллерить потоки, то мы уже можем гарантировать, что у нас не будет одним ударом пересечена логистика. Тем более, что больше мостов на таких переходах я по памяти до Мелитополя не помню. То есть то, что можно было бы разрушить одним ударом. А обычную дорогу повреждает – это полдня ремонта и всё», – указал Васильев.