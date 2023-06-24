«И хоть забомбись»: Чонгарский мост в Крыму может заменить понтонная переправа

Любовь Смирнова .  
24.06.2023 00:33
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 224
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Чонгарский мост на время восстановительных работ может заменить понтонная переправа, которая в случае повреждения меняется в течение часа. В будущем мост нужно заменить дамбой с возможностью перетока воды из Сиваша в Азовское море.

Такое предложение в эфире программы «Политотдел» канала «Крым 24» высказал военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чонгарский мост на время восстановительных работ может заменить понтонная переправа, которая в случае повреждения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Во-первых, там в любом случае необходимо строить новую дорогу, четырехполосную магистраль, как положено. Тот мост в любом случае под реконструкцию, и, соответственно, строить дамбу с пропускными каналами гораздо надёжнее, чем строить мост. Тем более, там местность этому вполне благоволит. Можно сделать временную, чисто двухполоску, как дублер существующей. Кинуть пару понтонных мостов, которые даже если повреждаются, разбитый понтон меняется в течение получаса, час. Они всё равно с пенопластом внутри, не тонут», подчеркнул эксперт.

«Грубо говоря, если военный поток перевести там на те же понтоны, сделать дамбу и распараллерить потоки, то мы уже можем гарантировать, что у нас не будет одним ударом пересечена логистика. Тем более, что больше мостов на таких переходах я по памяти до Мелитополя не помню. То есть то, что можно было бы разрушить одним ударом. А обычную дорогу повреждает – это полдня ремонта и всё», – указал Васильев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть