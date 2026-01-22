И кто тут «Тик-ток войска»? «Мадяр» стратегически проигрывает дроновую войну «Рубикону»
Украинские дронщики делают ставку на пиар и лайки в соцсетях, демонстрируя ролики с поражением живой силы. Россия же избрала другую тактику, которая в итоге показывает гораздо большую эффективность.
К такому выводу приходит бывший командир подразделения иностранных наемников в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Chosen Company Райан О’Лири, в течение двух лет воевавший на стороне киевского режима.
Его материл публикует украинский портал «Тексты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинские дроновые усилия оптимизированы под уничтожение пехоты, а не под трансформацию сектора. Это создает хорошие пропагандистские видео, но дает слабые результаты в достижении операционных и стратегических целей. Россия наоборот оптимизирует: меньше клипов, больше коллапса. Операционная глубина разрешает войны. Если противник может перемещать горючее, боеприпасы, дроны, экипажи и ремонтные машины на 10–40 км по линии фронта без страха, он контролирует глубину, даже если теряет в пять раз больше людей в окопах.
Русские поняли этот переход первым. Они перестали относиться к дронам как к летающим гранатам и начали использовать их как систему для блокировки движения, логистики и дроновых операций (проект «Рубикон»). Украина до сих пор трактует глубину с обеих сторон фронта как неопределенную территорию. Никто ею не владеет. Никто за нее не отвечает. Поэтому дрон по умолчанию используется для убийства пехоты — это легко измерить и удовлетворяет эмоционально. Россия определила контроль глубины более четко: если украинское движение в тыловых зонах становится опасным, сектор в конце концов коллапсирует», – описывает ситуацию О’Лири.
По его словам, ВС РФ фокусируются на охоте на операторов дронов; уничтожении техники, а не солдат; ударах по логистическим узлам; подавлении или уничтожении разведки; превращении дорог в смертельные ловушки.
«Русским плевать на убийства пехоты в графиках. Они планируют формирующие операции. Украина фокусируется на пехоте, потому что это видимо и политически безопасно. Но пехота заменима. Горючее, ремонт, электричество, связь, обученные экипажи и темп логистики – нет. Результат предполагаемый: Украина выигрывает тактический обмен и проигрывает операционный. Украина выигрывает в медиа, но проигрывает землю. Россия теряет солдат, но получает свободу движения. Украина убивает людей, но теряет пространство», – резюмирует бывший командир наемников.
