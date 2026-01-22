Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские дронщики делают ставку на пиар и лайки в соцсетях, демонстрируя ролики с поражением живой силы. Россия же избрала другую тактику, которая в итоге показывает гораздо большую эффективность.

К такому выводу приходит бывший командир подразделения иностранных наемников в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Chosen Company Райан О’Лири, в течение двух лет воевавший на стороне киевского режима.

Его материл публикует украинский портал «Тексты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские дроновые усилия оптимизированы под уничтожение пехоты, а не под трансформацию сектора. Это создает хорошие пропагандистские видео, но дает слабые результаты в достижении операционных и стратегических целей. Россия наоборот оптимизирует: меньше клипов, больше коллапса. Операционная глубина разрешает войны. Если противник может перемещать горючее, боеприпасы, дроны, экипажи и ремонтные машины на 10–40 км по линии фронта без страха, он контролирует глубину, даже если теряет в пять раз больше людей в окопах. Русские поняли этот переход первым. Они перестали относиться к дронам как к летающим гранатам и начали использовать их как систему для блокировки движения, логистики и дроновых операций (проект «Рубикон»). Украина до сих пор трактует глубину с обеих сторон фронта как неопределенную территорию. Никто ею не владеет. Никто за нее не отвечает. Поэтому дрон по умолчанию используется для убийства пехоты — это легко измерить и удовлетворяет эмоционально. Россия определила контроль глубины более четко: если украинское движение в тыловых зонах становится опасным, сектор в конце концов коллапсирует», – описывает ситуацию О’Лири.

По его словам, ВС РФ фокусируются на охоте на операторов дронов; уничтожении техники, а не солдат; ударах по логистическим узлам; подавлении или уничтожении разведки; превращении дорог в смертельные ловушки.