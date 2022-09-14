«И ленд-лизу – конец»: пора переходить к фугасным СВП – Сивков

14.09.2022  20:30 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В ближайшее время Россия может сменить тактику проведения СВО, используя уже не высокоточное оружие, а воздушную операцию с применением фугасных авиабомб, уничтожая тем самым под ноль железнодорожные станции, по которым осуществляется переброска военной техники.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время Россия может сменить тактику проведения СВО, используя уже не высокоточное оружие,...

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«Удар высокоточными ракетами, это 3-4 ракеты, каждая 500кг. Мы раздолбали какой-то цех или раздолбали какой-то отдельный объект, неделька – максимум, и он опять восстановлен. То есть надо переходить к воздействию другим видом оружия, и видимо это будет сделано.

По всей видимости, в ближайшее время мы можем провести в рамках изменения стратегии, воздушную наступательную операцию по типу натовских. В ходе этих действий будет подавлена основная система ПВО, но самое главное по этим объектам, на мой взгляд, необходимо будет нанести удар уже не высокоточным оружием, а фугасными авиабомбами с применением систем СВП-24, СВП-22 (авиационный прицельно-навигационный комплекс – ред.), которые себя великолепно зарекомендовали в той же самой Сирии, которые обеспечивают точность бомбометания свободными бомбами, сопоставимы с точностью высокоточного оружия, отклонение 20-30 метров», – отметил Сивков.

Он убежден, что после таких авианалетов с фугасными авиабомбами – осуществить ленд-лиз буде уже невозможно, поскольку технику попросту некуда будет грузить.

«Выпускать уже на предприятия, на железнодорожные станции и на другие объекты не 5-6 ракет, а 200-300 фугасных авиабомб, которые будут стирать с лица земли эти объекты и тем самым – разрушать вот эту систему, как говорится, навсегда. По крайней мере, до момента освобождения.

В итоге реализовать ленд-лиз будет невозможно. Поскольку уже на станциях, которых они могут доставить объекты оружия, просто некуда будет их грузить. Невозможно будет обеспечить скрытную переброску вот этих всех грузов в район боевых действий», – подчеркнул военный эксперт.

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