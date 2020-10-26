И на Жириновского надежды нет: В Москве продолжается Беломайдан-шабаш

26.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

В воскресенье в Москве у здания посольства Белоруссии состоялась очередная несанкционированная акция либералов в поддержку Беломайдана. Полиция разгонять людей с бело-красным флагом гитлеровских коллаборационистов не стала. Интересно, что незадолго тут же побывал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако, «толкнув» речь перед телекамерами, он уехал, не дождавшись появления группы поддержки белорусских националистов.

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«Новая власть хороша, если она сформирована законно. Простой пример: если парень и девушка влюбились и поженились – это нормальный союз. А если он её поймал в подворотне, изнасиловал – это уже преступление. Поэтому мы надеемся, что власть Белоруссии примет все законные меры, чтобы остановить разрушение государства, остановить преступление. Конечно, Лукашенко надоел и, рано или поздно, он уйдет. Но важно, чтобы после него не пришли ленины, сталины, свердловы и подобные, кто уже однажды разрушил великую Российскую империю. Мы не желаем такой же судьбы Белоруссии», – объявил Жириновский перед телекамерами, после чего вскоре уехал.

Известный радикальными призывами лидер ЛДПР не мог не знать о том, что на вечер у посольства назначен уже традиционный сбор группы поддержки «змагаров» – на этот раз несанкционированный митинг беломайданщиков был посвящен окончанию срока ультиматума, который объявила властям Белоруссии бежавшая на Запад марионетка польских спецслужб Светлана Тихановская.

Единственными, кто вышел с альтернативными либералам лозунгами, стали три человека – мужчина и две женщины с плакатом «Российский и белорусский народы едины в стремлении жить одним государством».

Вскоре их, а также ведущего съемку блогера и репортера Сергея Рулева стали обступать беломайданщики с бело-красной символикой. Они с издёвкой в голосе стали требовать у женщины – сторонницы объединения РФ и РБ – правильно надеть медицинскую маску.

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«Каждое новое мероприятие у посольства Белоруссии отличается от предыдущих ростом озлобленности ко мне со стороны либералов, которым не нравятся мои разоблачающие репортажи.

Вдоль шеренги змагаров на этот раз постоянно шныряли туда-сюда мужчины в масках и капюшонах, которые пытались помешать мне вести съемку – или зацепить плечом, или оскорбить словом.

На меня стали целенаправленно кричать, ругаться и оскорблять, произнося мою фамилию. Но я за словом в карман не полез и тут же поставил в стойло «быков» и прочую рогатую живность.

В ответ либералы начали скандировать лозунг белорусских националистов «Жыве Беларусь!», а также «Провокатор, уходи!». В ответ я стал требовать от них кричать погромче, чтобы лучше было слышно на записи», – рассказал Рулёв.

«На шум сбежались тоскующие полицейские во главе со старшим лейтенантом полиции, который стал требовать у меня не нарушать общественные порядок – «не провоцировать граждан». На что я потребовал в старлея представиться и предъявить служебное удостоверение, после чего указал Максиму Дубинину, что его указания незаконны», – продолжил журналист.

Так как погода была тёплая и не дождливая, «протестунов» у посольства Белоруссии оказалось несколько больше, чем в последние недели, – около 60 человек. Организаторы их угощали шоколадными конфетами из картонной коробки. Закончивался традиционный шабаш беломайданщиков пениями народных белорусских песен под «фанеру».

Полицейский Камаз возле посольства. Но беломайданщиков не разгоняют