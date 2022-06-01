И наконец они проснулись: власти Севастополя сбросили маски

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В Севастополе с 6 июня отменяется обязательное ношение масок в общественных местах и на транспорте.

Изменения в указ о противоэпидемических мерах внес губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 6 июня можно не носить маски при посещении торговых объектов, в помещениях с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте и такси. Эта норма теперь будет носить рекомендательный характер, – отметили в правительстве Севастополя. – Также с 6 июня юрлицам разрешается продавать товары, предоставлять услуги и пускать на территорию торговых объектов людей без масок».

Снят запрет на прием в средствах размещения организованных групп детей. Их администрации должны подать уведомление о начале работы с детскими турами. Но больше всего отмена масочного режима порадует владельцев объектов общепита и торговли. За обслуживание клиента без маски им грозил штраф от 50 тысяч рублей до трех месяцев простоя.

Интересно, еще месяц назад главный санврач Крыма и Севастополя Наталь Пеньковская уверяла, что ни глава Крыма, ни губернатор Севастополя не обладают полномочиями по отмене масочного режиме. Дескать, это полномочия Роспотребнадзора, который делать этого не станет, поскольку маски остаются последним барьером на пути распространения новой коронавирусной инфекции.

Прежде главным барьером Пеньковская называла вакцинацию от COVID-19.