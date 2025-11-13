Немецкая армия должна перестать участвовать в военных операциях за пределами страны и сосредоточиться только на обороне.

Об этом, выступая в парламенте, заявил депутат Бундестага и представитель Левой партии по вопросам обороны Ульрих Тоден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Тоден обвинил Россию в «агрессии» против Украины, но подчеркнул, что милитаристская истерия в парламенте дожлна быть прекращена.

«Военные операции в Красном море для защиты торговых путей или милитаризованная защита беженцев в Средиземном море не имеют ничего общего с оборонным заказом основного закона.

Прекратите, наконец, иностранные операции и верните к задачам национальной обороны.

Агрессивная война России в соответствии с международным правом против Украины является преградой, но она не оправдывает ни разжигания паники, ни чего бы то ни было.

Бундесвер должен быть в состоянии выполнить свою основную миссию по национальной обороне, и только ее – не меньше, но и ни в коем случае не больше», – заявил Тоден.