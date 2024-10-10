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Президент Сербии Александр Вучич все-таки принял участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», организованном правительством Хорватии в Дубровнике и подписал итоговую декларацию.

Но предварительно Вучич добился, чтобы из текста исключили обязательство для всех стран-участниц присоединиться к антироссийским санкциям, оказать военную помощь Украине, а также пункт о поддержке «деоккупации Крыма».

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Следует отметить, что организаторы саммита – правительство Хорватии и больше западные кураторы очень хотели заполучить президента Сербии на это мероприятие, поскольку их идеей фикс в последнее время является тотальное включение Белграда в свою геополитическую орбиту.

По этой причине они пошли даже на изменения текста итоговой декларации этого мероприятия.

«Да, мы поддерживаем территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, чего нельзя сказать о многочисленных странах, которые здесь присутствовали, но в то же время мы останемся без введения санкций против Российской Федерации, потому что это политика Республики Сербия», – прокомментировал в ходе общения с журналистами итоги саммита Вучич.

Говоря о «многочисленных странах», президент Сербии имел ввиду общую антисербскую направленность мероприятия, поскольку его хозяин – премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, усиленно пытался провести аналогии между нынешней войной на Украине с событиями 90-х годов. И представлял Зеленскому место проведения саммита – город Дубровник, как некую крепость, которую хорватские сепаратисты успешно обороняли от «сербской агрессии». Что спровоцировало публичную перепалку Пленковича и Вучича.

Другим раздражительным фактором для сербского гостя стало присутствие на этом междусобойчике так называемой «президентши» Косово Вьосы Османи.

«За этим столом есть лжецы, те, что говорят о территориальной целостности, когда им это нравится, и забывают о территориальной целостности, когда это в их интересах. Сербия, в отличие от них, уважает Устав ООН и руководствуется реальными принципами и ценностями, в отличие от многих…. Прецедент Сербии является лучшим примером для этого, потому что на нашей стороне все еще есть Устав ООН и Резолюция 1244 (признающие Косово частью Сербии – ред.), но многие не хотят придерживаться этого…. Мое мнение несколько отличается от мнения большинства других участников, потому что я считаю, что мира необходимо достичь, и не бывает плохого компромисса», – подчеркнул Вучич.

В итоге из декларации саммита обязательство для участников поступать аналогично с «мерами ЕС», то есть санкциями против России, было заменено на формулировку «рекомендуется». Также Вучич настоял на полном исключении из документа натовского обязательства «военной помощи Украине» и слов о поддержке «деоккупации Крыма», поскольку это фактически означает поддержку военных действий ВСУ на территории русского полуострова.