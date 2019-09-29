И не друг, и не враг: Украинские адекватники – ликбез для России

29.09.2019, Киев, Сергей Устинов

Значительная часть избирателей, голосовавших за Владимира Зеленского в надежде на изменения и прекращение «горячей фазы» конфликта, – так называемые украинские «адекватники». Это люди, готовые на время отложить самые болезненные споры с Москвой, но отнюдь не жаждущие увидеть русский триколор над своими городами. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет киевский обозреватель Сергей Устинов. Редакция решила опубликовать материал в качестве повода для дискуссии – выгоднее ли на киевском «престоле» открытые враги, или же сомнительные «друзья», получающие со скидкой газ, но продолжающие ассимиляцию русского населения и движение на Запад (как было во времена Януковича). Сам автор считает, что его колонка будет полезна для жителей России в качестве «ликбеза» об украинских реалиях.

…За последние годы общественный и медийный интерес в России к Украине заметно подупал. Российское общество в массе своей больше не интересует вечная тема политизированных интернет-срачей Рунета: «Что там у хохлов?». Сегодня обывательский ответ на этот вопрос все чаще звучит так: да хоть потоп. Своих проблем хватает, внутренних. Смещение акцентов на внутреннюю повестку ощутимо тем более, чем дальше от Москвы. Исключение – Крым с Севастополем, которые лишь совсем недавно выпали из украинского контекста, но продолжают оставаться предметом украинских притязаний, а потому об Украине там продолжают и говорить, и писать – уже как о внешней угрозе.

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Справедливости ради, по украинскую сторону границы настроения зеркальные. Украина так же, как и РФ, с головой ушла во внутреннюю повестку. Тема «агрессоров» и борьбы с ними ушла из обывательских разговоров давно – ее сменили темы выживания, цен, тарифов и отсутствия работы.

Две последние выборные кампании подтвердили эти выводы наблюдателей эмпирически – Россия тут больше не продается. Ни как страшилка, ни как позитивная модель. О чем свидетельствуют крайне скромные результаты, как радикальных националистов, так и эксплуатировавших пророссийскую повестку оппоблоков.

Симпатии избирателей оказались на стороне тех, кто меньше говорил о России или не говорил о ней вовсе, уходя от этих тем и конкретики с ними связанной, сосредотачиваясь больше о том, как дальше жить самой Украине, не заглядывая поминутно за соседский забор.

Однако такая обоюдная утрата интереса друг к другу со стороны обывательских масс на фоне вялотекущего конфликта на Донбассе и незакрытого со стороны официального Киева вопроса о Крыме, в большей степени является показательной общественной реакцией на бесплодность пятилетних попыток умиротворения.

Заканчивать конфликт все равно надо. А, значит, надо говорить друг с другом. В этом смысле произошедшие изменения в украинских общественных настроениях дают определенную надежду на качественный рестарт переговоров.

Где-то начиная с 2015 года среди украинских лидеров мнений набирает силу тренд собственной политической маркировки в качестве «адекватников». Это моментально ставшее мемом словечко означало оппозиционность одновременно двум враждующим лагерям – националистам и «ватникам».

С целью экономии читательского времени не будем тут расшифровывать оба понятия – те, кто читает политические тексты об Украине не первый год, все понимают без перевода. Примерно в те же годы на российском ТВ появляются первые представители этого течения – Татьяна Монтян, Руслан Коцаба, Вадим Карасев. Позже к ним добавляются другие.

В самой же Украине наиболее медийно известные «адекватники» представлены линейкой постоянных гостей и экспертов каналов Медведчука. Это бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, композитор Владимир Быстряков, экс-министр транспорта Евгений Червоненко, общественные активисты Дмитрий Спивак и Максим Гольдарб.

В этом же ключе звучат мысли в соцсетях таких известных представителей украинского бизнеса, как основатель бренда «Хортица» Евгений Черняк или эксцентричные киевские миллионеры Александр Меламуд и Гарик Корогодский. Можно вспомнить и представителя еврейской общины Эдуарда Долинского, одного из непримиримых противников гуманитарной политики последней пятилетки. Не говоря уже о заявившем свои политические амбиции блогере Анатолии Шарие.

Понятно, это не исчерпывающий список. Это просто имена тех, кто на слуху и более-менее регулярно высказывается публично по вопросам актуальной общественно-политической повестки, выражая ее «адекватное» по украинским меркам восприятие.

Так кто же такие «адекватники» в украинских реалиях сегодняшнего дня? Прежде всего, эти люди минимально идеологизированы. Там, где их антиподы с двух враждующих крайних флангов обсуждают «цивилизационный выбор», «европейские ценности» или же «славянское братство», адекватник думает о торговле.

«Россия – агрессор!» – убеждают адекватника националисты. – Ок, допустим это так и есть. Но, зачем же стулья ломать?». То, что Россия «отжала» у Украины Крым – совсем не повод, с точки зрения адекватника, стрелять самим себе в ногу, обнуляя своими же руками прибыльный российский транзит с помощью разного рода идиотских блокад.

И даже в сфере гуманитарных вопросов подход адекватников тяготеет к прагматичности. Они не одобряют политики выдавливания русского языка не потому, что это «отрывает нас от России», как полагают «ватники», а потому, что русский – один из языков международного общения. И его знание дает украинцу дополнительные конкурентные преимущества и доступ к рынку сбыта и рынку труда, в несколько раз превышающему собственно украинский. Владение русским языком в такой оптике лишается какого-либо идеологического наполнения, становясь лишь дополнительной опцией, улучшающей качество жизни человека.

Так что, украинские «адекватники» – не «друзья России» в том понимании, какое принято среди российских консервативных политических кругов, ориентирующихся на имперский проект. Они точно не будут выходить на митинги с триколорами. Какую-либо «интеграционную» кашу по типу белорусской – с единым союзным государством, единой валютой, оборонным союзом, общим рынком и тд – с ними варить бессмысленно.

Но, в отличие от националистов украинские адекватники не будут отказываться по идеологическим соображениям от сулящих выгоду двусторонних проектов. Идеология у «адекватников» не рулит политикой. И это обстоятельство делает их договороспособными.

«Европа, куда мы так стремимся, закрывает от нас свои рынки по десяткам позиций. А в это время «плохая» Россия открывает нам и рынки сбыта, и транзит. – восклицает один из ярких представителей лагеря украинских «адекватников», экс-министр транспорта Евгений Червоненко. – Когда мы научимся жить по-еврейски? Когда научимся думать о семье, об ответственности, а не ярлыки клеить», – призывает он.

На последних выборах «адекватники» составили одну из самых больших, если не наибольшую часть избирателей Зеленского и его партии. Речь не только о политически сознательных представителях этого общественного кластера, но и об огромной массе аполитичных обывателей, интуитивно ставящих впереди не химеры идеологии, а интересы личного благополучия.

И сегодня многие из этих людей начинают ворчать в сторону Зеленского – не потому, что ждут от него каких-то сказочных подвигов, которые принесут стране изменения прямо сейчас. А потому, что новая власть пока что не особо спешит оправдывать даже те скромные ожидания, которые с нею связывались. Надежды так и не конвертировались в конкретные дела и их результаты.

Кстати говоря. Раз уж мы ведем речь об «адекватниках», то представляется, что и политика РФ в отношении них и олицетворяемой ими Украины должна быть адекватной. Лишенной избыточных и напрасных ожиданий и сопутствующей идеологической нагрузки, которой обычно московские политики и чиновники стремятся навьючить такого рода отношения.

Украинские «адекватники», так же, как и грузинские или азербайджанские или молдавские – это не «соотечественники за рубежом» и не «украинские русские». Это в массе патриоты своей страны, не обремененные «пророссийским» сантиментом и желанием быть «геополитическим форпостом РФ», – так же, как, впрочем, прозападность большинства из них лишена упоротого фанатизма националистов, ведущих с Россией «священную войну».

Именно нежелание поджигать свой дом ради чужих интересов и делать его полем битвы внешних сил заставляет тяготеть многих «адекватников» к нейтральному статусу Украины, который в их представлении и понимании ничуть не противоречит заявленному европейскому выбору страны.

Адекватники на Украине готовы закрыть вопрос по Донбассу и разблокировать экономическое сотрудничество по тем областям, где украинский интерес наиболее очевиден. Речь идет об энергетике, о всех видах транзита и об остатках наукоемких технологий.

Что более важно для Москвы – адекватная часть украинского политикума и влияющих на умы лидеров мнений готова решить и вопрос Крыма. Ну как – «решить». В этом вопросе есть так же свой потолок возможного. Для адекватного Киева он состоит в том, чтобы снять эту тему с актуальной повестки и положить ее в дальний ящик стола. Перестать собачиться с РФ в международных судах, отозвав оттуда все иски. Вывести за скобки отношений, как говорят дипломаты.

Говоря по-простому, жить дальше, решая насущные вопросы и делая вид, что 2014 года не было. При этом нужно понимать, что на официальное признание российского статуса полуострова не пойдет никакая украинская власть – пусть даже и самая адекватная. И в этом смысле перестать пенять украинским политикам из адекватного лагеря за их риторику для внутреннего потребления об «украинском Крыме» – часть уже собственно российской адекватности.

Самая недальновидная позиция в этом смысле – ожидать, что фарш каким-то волшебным образом перекрутится назад. В этом смысле другой адекватной Украины для России нет, и уже вряд ли будет.

А прогнозируемое нарастание протестных настроений уже при Зеленском будет связано, прежде всего, с вопросами «социалки», и нет никаких оснований ожидать что на знаменах новых недовольных будут статус русского языка и другие традиционно интересующие Москву вещи.

Проблема украинских адекватников в том, что их количество пока что не перешло в новое политическое качество. В стране, более 70 % граждан которой по всем опросам устали от войны и готовы дать власти мандат на прямые переговоры с Москвой, по-прежнему отсутствует серьезная и влиятельная, а главное – идейно однородная сила, которая бы выражала соответствующий общественный запрос на верхних этажах политики.

Большинство СМИ по-прежнему захвачены проигравшим меньшинством – сторонниками партии войны. Да, они сейчас ведут себя тише и не так нагло, как вчера. Но стоит только «Акеле» промахнуться, и они немедленно перейдут в контрнаступление.

Создать такую силу или силы и опереться на них в проведении адекватной политики – задача нынешней украинской власти. Если она, конечно, хочет сохраниться как власть. В противном случае ее ждут несколько лет «теплой ванны» одобрения от геращенок всех сортов и экспертов из прозападных НГО, а затем – позорный уход с политической сцены под свист и улюлюкание масс с рейтингом, примерно таким же, какой сейчас имеет Порошенко.