И.о главы СБУ улетел в Штаты – готовить встречу Зеленского с Трампом

23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил в Вашингтоне предстоящей встрече Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сейчас Баканов находится с визитом в США по приглашению американской стороны.

Отмечается, что в рамках визита особое внимание уделено подготовке встречи в Вашингтоне Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Сообщается, что в этом контексте Баканов довел до американской стороны ряд стратегических посланий главы украинского государства

В частности, во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом было подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции государства.

Также стороны уделили значительное внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах. Подчеркнута важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины.

Член Палаты представителей, Сопредседатель Украинского Конгресса госпожа Марсия Капюшон во время встречи с Бакановым отметила поддержке Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества безопасности между двумя странами.

Во время беседы со специальным помощником Президента США по вопросам Европы Фионой Гил Баканов обсудил практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами.

“Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого Дома и Государственного департамента США”, — отметил Баканов.

Напомним, дата встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом еще не установлена. Вместе с тем, Белый дом сделал Зеленскому приглашение посетить страну.