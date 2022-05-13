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Новости Украины

Окончательное принятие проголосованного американским Конгрессом решения о выделении киевскому режиму 40 миллиардов долларов военной помощи временно заблокировал один депутат-республиканец – Рэнд Пол.

Об этом информирует Reuters.

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Столкнувшись с перспективой длительной задержки пакета помощи, который во вторник принял Палата представителей, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и его коллега от Республиканской партии Митч Макконнел пытались продвинуться вперед над пакетом помощи, но их долго блокировал Пол, выступивший против предложенной суммы расходов.

Тупиковая ситуация задержала окончательное принятие документа на следующую неделю. Задержка на следующую неделю может вызвать проблемы для западных стран, пытающихся поддержать киевский террористический режим. Администрация Байдена заявила, что до 19 мая она может исчерпать доступные средства для использования в рамках полномочий, позволяющих президенту для передачи оружия без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные 33 миллиарда долларов помощи Украине. Но законодатели решили увеличить военное и гуманитарное финансирование.

В четверг Шумер и Макконнелл предложили Полу проголосовать за поправку в его предложение, которое потребовало бы поддержки 60 из 100 сенаторов.

Но Пол отказался от предложения и потребовал от Сената принять его поправку к голосованию за пакет помощи.

«Это второй законопроект о расходах Украины за два месяца. И этот счет втрое больше первого», — сказал Пол перед формальной блокировкой пакета помощи, – «Конгресс просто хочет продолжать тратить и тратить».

Напомним, ранее Палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий военную поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов.