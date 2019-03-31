И поделом: Юлю сгубила ставка на русофобию

31.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Юлия Тимошенко в ходе избирательной кампании сделала ставку на ту же самую повестку русофобии, что эксплуатировал Петр Порошенко, именно поэтому «газовая принцесса» не смогла достичь убедительного преимущества над действующим президентом.

Об этом в своем блоге рассуждает Андрей Манчук, главный редактор портала «Лiва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В штабе Тимошенко будут громко кричать о фальсификациях. И они, безусловно, были – в том необходимом и достаточном объеме, который позволил не пропустить её в третий тур.

Но совершенно очевидно – в поражении на этих выборах виноваты не столько политтехнологи Порошенко, сколько еще более бездарная и провальная команда Юлии Владимировны, которая сама пустила под откос ее предвыборную кампанию.

Еще полгода назад Тимошенко была единоличным фаворитом будущих выборов, а выдвижение Зеленского рассматривалось публикой в качестве забавного анекдота. Однако, окружение «слуги народа» достаточно чутко реагировало на запрос перемен, о котором просто таки кричало уставшее от грабежа и войны общество. В то время, как кандидатка Ю предлагала стране собственную версию шовинистической триады «армія-віра-мова», отталкивая от себя огромную массу людей, которые увидели в ней все того же смертельно надоевшего Порошенко – только с косой и в юбке.

Доходило до смешного – когда националистический депутат из фракции Тимошенко отмазывал от полиции нападавших на ее предвыборный митинг нацистов, которые обслуживали кампанию президента. А один из ее главных политтехнологов – бывший холуй Медведчука и Азарова – лично участвовал в травле противников войны – чтобы националисты не дай Бог не припомнили ему региональное прошлое.

Конечно, оппозиционно настроенные избиратели видели, что представляет собой окружение Тимошенко. И заслуженно оставили ее за бортом – надеяться на пост премьера и договариваться о практически неизбежном альянсе с Зеленским. Трусость, конформизм и оппортунизм были наказаны – что не может не радовать в сложившейся ситуации», – резюмировал Манчук.