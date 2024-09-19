«И понеслось…» – Гурулев об ударе по НАТО

Елена Острякова.  
19.09.2024 23:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 416
 
Война, Денацификация, Дзен, НАТО


Россия в состоянии нанести чувствительный удар по НАТО, хотя западные СМИ в этом сомневаются. Поэтому предупреждение президента РФ Владимира Путина о серьезном ответе на возможную ракетную атаку – на Западе восприняли очень серьезно.

Об этом депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев заявил в интервью телеканалу «Забайкалье», передает корреспондент «Политнавигатора».

Россия в состоянии нанести чувствительный удар по НАТО, хотя западные СМИ в этом сомневаются....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Что значит… я вам до конца не раскрою – по той простой причине, что есть несколько вариантов развития событий. Ядерный, не ядерный. По странам НАТО, по военным базам, по промышленности. Это считает Генеральный штаб. Берется соотношение сил и средств, наши возможности по поражению… и понеслось. А дальше начинается массированный ракетно-авиационный удар по территории стран НАТО», – сказал Гурулев.

Он подчеркнул, что НАТО не готово к войне с Россией сейчас и откладывает ее на несколько лет, поскольку «им нужно еще свое население оболванить, как украинцев».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть