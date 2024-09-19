«И понеслось…» – Гурулев об ударе по НАТО

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Россия в состоянии нанести чувствительный удар по НАТО, хотя западные СМИ в этом сомневаются. Поэтому предупреждение президента РФ Владимира Путина о серьезном ответе на возможную ракетную атаку – на Западе восприняли очень серьезно.

Об этом депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев заявил в интервью телеканалу «Забайкалье», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Что значит… я вам до конца не раскрою – по той простой причине, что есть несколько вариантов развития событий. Ядерный, не ядерный. По странам НАТО, по военным базам, по промышленности. Это считает Генеральный штаб. Берется соотношение сил и средств, наши возможности по поражению… и понеслось. А дальше начинается массированный ракетно-авиационный удар по территории стран НАТО», – сказал Гурулев.

Он подчеркнул, что НАТО не готово к войне с Россией сейчас и откладывает ее на несколько лет, поскольку «им нужно еще свое население оболванить, как украинцев».