21.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Россия
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И позор, и война: В Молдове требуют отставки министра, извинившегося за Россию


Депутаты оппозиционного проевропейского блока ACUM заблокировали сегодня трибуну молдавского парламента, не дав выступить с отчетом премьер-министру Иону Кику и сорвали заседание, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оппозиция продолжает требовать отставки министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, который на прошлой неделе имел смелость заявить, что Россия остановила кровопролитие на Днестре в 90-е годы.

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ACUM внес в парламент вотум недоверия министру. Однако руководство парламента, состоящие из сторонников считающегося пророссийским президента Додона, не стало вносить вопрос об отставке в повестку.

Вместо этого Чокой извинился за свои слова, правда не перед проевропейской оппозицией, а почему-то перед депутатами Демократической партии бежавшего из страны олигарха Влада Плахотнюка. С ними у социалистов сейчас неформальная коалиция. Демократы извинения приняли, но это не помешало ACUM сорвать заседание.

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