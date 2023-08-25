«И пусть меня критикуют» – Табачник призвал разделить Украину между Россией, Польшей, Румынией и Венгрией

Российскому политикуму пора отказаться от линии раздела 1939 года и вернуть часть нынешних украинских земель их первообладателям – Польше, Венгрии и Румынии.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал переехавший в Крым экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что если не усвоить уроки, и если не измениться самим, опять попытаться всё построить на либеральном всепрощенчестве, то наши дети или наши внуки вынуждены будут столкнуться с этой проблемой. У меня дед воевал от Киева до Сталинграда, от Сталинграда до Вены. Слава богу, его не стало в 90 лет в 1992 году. Думаю, что он бы столкновение между русскими и русскими просто бы не смог пережить. Он бы никогда не мог представить, что через условно пол-столетия война вернётся. Поэтому я думаю, что, в первую очередь, русские земли должны отойти к России, и пусть меня критикуют специалисты, я как историк считаю, что Галичина – это не украинские земли, и население там далеко не украинское. Это галичане, это отдельный этнос. Я уже приводил пример, что сербы и хорваты за 400 лет в разных государствах и религиях стали разными народами. Это не хорошо и не плохо, просто поэтому пусть они живут своей жизнью», – подчеркнул он.

Чтобы снять конфликтную составляющую, по мнению табачника, нужно отказаться от присоединённых Сталиным территорий, вернуть в состав РФ все русские области, а Центральную Украину сделать буферной зоной.

«Наверное, политически Россия уже давно должна была сказать, что давайте откажемся от раздела по линии 1939 года, пусть Венгрия забирает свою историческую территорию, они с этим до сих пор не согласны и не признают. Не признают поляки, которые давно уже всё своё имущество переписали… и, безусловно, румыны. А исторические русские земли, завоёванные нашими прапрадедами под руководством Суворова, Румянцева, Потёмкина, Миниха должны вернуться к России, и будут счастливы, потому что будет возрождаться промышленность, сельское хозяйство. Потому что встанут крепко на ноги, как в Крыму и в России. И возможно, тогда мы не только на одно-два поколения, а на столетие просто сделаем невозможным этот межславянский, между родными братьями конфликт», – отметил Табачник и добавил, что Центральную Украину он бы оставил в покое после денацификации на 20 лет, а после провел референдум о самоопределении.

Однако это вызвало возмущение председателя Конгресса русских общин Крыма, экс-депутата республиканского парламента Сергея Шувайникова.

«Нельзя оставлять ни малейшего островка украинскости! Не надо так рассуждать, это отдадим тем, тем и тем. Это были исконно русские земли, они завоёвывались и там если историю брать – вы, как историк, прекрасно знаете, где были русские племена, славянские племена. О чём мы говорим? Нам нужно идти на вот эту антироссийскую украинскость, она должна быть уничтожена. Если останется хоть один островок украинскости, те же штаты насытят, накормят – и опять начнут войны воевать против России. Насчет либеральной публики – я согласен, хотя бы на примере Черниговской и Киевской области, где погибли тысячи наших ребят, а потом либеральная публика съездила и привезла пшик. Это недопустимо», – заявил Шувайников.