«И речи быть не может» – Украине не компенсируют потери от «Северного потока-2»

08.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе его визита в Берлин не удастся добиться каких-либо компенсаций от потери поступлений от транзита российского газа из-за запуска «Северного потока-2», в лучшем случае – Германия согласится на сохранение меньшего объема транзита через ГТС Украины.

Об этом в эфире «Укрлайф.тв» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Берлин уже не играет той роли, которая была на старте Нормандского формата. Понятно, что вот этими санкционными вопросами Париж и Берлин откровенно тяготятся. Посмотрите, как получилось с «Северным потоком-2» – для европейцев цены всегда были выше ценностей. И если германский экономический и политический бомонд принял такое решение, то Германия должна стать газовым энергетическим хабом Европы. Уже 2 года назад было понятно, что «Северный поток-2» будет достроен, и Байден не стал жертвовать отношениями с Германией ради «Северного потока-2». Трамп в этом плане был куда последовательнее, но он и системно портил отношения с европейскими союзниками Вашингтона. Поэтому, что касается «Северного потока-2», я думаю, ни о каких компенсациях речи быть не может. Это был бы абсолютно фантастический вариант. А вот подсластить эту горькую для нас пилюлю сохранением какого-то пристойного объёма транзита газа Меркель вполне по силам, учитывая то, что она с Путиным коммуницирует куда чаще, нежели с нашим президентом», – заключил Андрей Золотарев.