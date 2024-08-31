И режим, и псевдооппозиция проигнорировали юбилей освобождения Молдовы от фашистов

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Впервые за годы независимой Молдовы юбилей освобождения республики от фашистских захватчиков не отмечался на официальном уровне. Об этом в ходе онлайн-конференции «Память жива. К 80-летию освобождения Молдавии от фашизма», проведённой международным дискуссионным клубом «Симъ победиши», рассказал молдавский историк и политолог Владимир Букарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, молдавское руководство использует западный нарратив о том, что в СССР и нацистской Германии были два кровавых тоталитарных режима, Сталин и Гитлер были союзниками, разделившими Европу, операции Красной Армии 1944 года принесли не освобождение, а новую оккупацию, а в День Победы следует не праздновать, а скорбеть.

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«На этом нарративе, внедряемом ещё с «перестройки», было воспитано целое поколение на только молдавских и украинских, но и российских школьников. Совсем недавно вся эта перестроечная ложь публиковалась в российских школьных учебниках, издаваемых фондом Сороса. На Украине эта дичь внедряется на государственном уровне пресловутым «Институтом национальной памяти» под руководством идейного бандеровца Владимира Вятровича. Что касается Молдовы, здесь вовсю старается Анатолий Петренку, который оправдывает Антонеску и отрицает Холокост, обвиняя в геноциде самих евреев. И творения Петренку на тему войны наиболее доступны в книжных магазинах и для лицеистов, и для студентов, и для учителей», – отмечает Букарский.

При этом, по его словам, часть псевдооппозиционных политиков, ранее красовавшихся с георгиевскими лентами, на этот раз, «страха ради иудейска», вместе с властью проигнорировали 80-летний юбилей Ясско-Кишинёвской операции.

«Речь идёт о мэре Кишинёва Ионе Чебане (кстати, выпускнике РАНХИГС), бывшем премьер-министре Ионе Кику, бывшем башкане Гагаузии Ирине Влах, бывшем мэре города Бельцы Ренато Усатом и бывшем советнике президента Воронина и идеологе Партии коммунистов Марке Ткачуке. Они эту дату не упомянули ни единым словом. Это несмываемый позор. Пусть их имена знает каждый избиратель, который придёт на участки на территории России», – сказал Владимир Букарский.

Вместе с тем, по его словам, юбилей освобождения Молдавии был отмечен подлинной оппозицией и простыми людьми: в Кишинёве прошёл грандиозный марш памяти. Цветы к Мемориалу воинской славы возложили два бывших президента – Владимир Воронин и Игорь Додон, люди, выдвинувшие себя в президенты – Александр Стояногло, Василий Тарлев и Василий Боля.

«Нужно издание учебников, несущих историческую правду, в том числе и на молдавском языке. Нужны новые фильмы, посвящённые Ясско-Кишинёвской операции», – заключил Владимир Букарский.