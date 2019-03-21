«И шо?» – Аваков признал, что общается с Коломойским

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков общается со всеми центрами принятия решений на Украине.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр уточнил, что часто созванивается с беглым олигархом и бывшим главой Днепропетровской области Игорем Коломойским, с которым обсуждает происходящее в стране.

«Он иногда звонит в свойственной ему манере: «А что происходит там-то? И шо? А что там происходит, а что тут, а как вы думаете?». Или я ему звоню: «Что там такое показал ваш канал, вы что с ума сошли, это все не так». Ну и так дальше. Иногда мы обсуждаем события, связанные с войной, потому что для нас это по-прежнему больная тема, иногда события с международными судами, которые мы ведем против России, потому что он считает, что он часть этой войны и часть его активов в Крыму.

Уже и банк не его, а он все равно вокруг этого мучается. Иногда я ему говорю: «Придумай что-то, чтобы заплатить деньги по «ПриватБанку», а он говорит: «Я там не виноват». Это все смешные истории, отдельные», – заявил Аваков.

Также он признался, что поддерживает отношения с бывшим выходцем из Донецка, олигархом Ринатом Ахметовым. Последний, по словам Авакова, является оппозиционным «патриотом Украины», уверенным в несостоятельности республик Донбасса.

«У нас ровные отношения, уважительные с ним. Когда мы говорим о Донбассе, о будущем, я думаю, что будет роль, которую он должен играть. Мне очень хватает того, как он говорит, что Донбасс – это Украина и без Украины Донбассу плохо. Кто бы что не говорил, я абсолютно верю его словам и считаю, что он сто раз будет взвешивать как это правильно сделать, но гарантированно сделает так, чтобы украинскому Донбассу будет хорошо”, – сказал Аваков.

При этом он говорить, что в отличие от Коломойского Ахметов “не был решительным в 2014 году”

“Я считаю, что он [Ахметов] проукраинская восточная оппозиция нынешней власти. Это я так сформулировал, когда увидел санкции против Колесникова, Новинского, Мураева, которых мы все тут считаем, в нашем лагере, как принято говорить, «агентами Кремля». За то, что они не пошли под Медведчука. Я считаю, что это очень позитивный вопрос субъектности. Мы имеем субъектность даже, если это русскоязычная оппозиция со своими взглядами чуть-чуть от Партии регионов. Но это проукраинская все равно, это большой плюс», – отметил Аваков.

Не смотря на сложные отношения, с президентом Петром Порошенко, Аваков поддерживает контакты и с ним.