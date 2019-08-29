29.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Скандал, Украина
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«И шо?» – депутата-нацика не пускают в Раду

Самовыдвиженцу, экс-депутату ВР от «Свободы» Сергею Рудику, отказались выдать удостоверение народного депутата, поскольку получили соответствующее письмо от секретариата ЦИК Украины.

Конфликтную ситуацию из Верховной рады транслировал телеканал «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня утром лично проверял: на сайте ЦВК висит победитель Рудик. Письмо главы секретариата ЦВК не подменяет решение ЦВК», – заявил экс-тягнибоковец, когда узнал, что не может получить удостоверение.

И.о. руководителя аппарата Верховной рады Пётр Боднар пытался объяснить, что не уполномочен принимать такие решения, на что Рудик ругался, что решение уже принято.

«Это письмо для меня – официальное письмо ЦВК», – заявил Боднар.

«А завхоз если пришлёт вам письмо – это тоже решение ЦВК?» – огрызнулся самовыдвиженец.

«У завхоза нет полномочий решать судьбу депутата-не депутата, а руководитель секретариата. Меня известили, что по вашему вопросу проходит решение суда», – терпеливо объяснял Боднар.

«И шо? 44 заседания суда, и шо?» – кричал экс-свободовец.

«У меня нет конечных данных о том, что вы можете регистрироваться», – ответил и.о. руководителя парламентского аппарата.

Разбирательства продолжились, а Рудик пожаловался на козни соперников и заявил, что вызвал полицию.

«Я вызвал сюда «102», следственно-оперативную группу для того, чтобы это зафиксировать, потому что потом вы не найдёте. В нашем государстве потом найти крайнего в исполнении незаконных решений невозможно», – жаловался журналистам самовыдвиженец.

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