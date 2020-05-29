И скрылись в Румынии: заробитчане забили битами военкома, вымогавшего взятку за уклонение от «ООС»

29.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Командование ВСУ предпринимает попытку утолить кадровый голод в своих подразделениях за счёт выдворенных из-за карантина из Европы заробитчан.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование ВСУ обеспокоенно низкой укомплектованностью личным составом подразделений ВСУ, процент которой продолжает резко снижаться из-за низкой привлекательности военной службы. Особую озабоченность вызывает массовое увольнение младшего офицерского состава, проходящего службу в зоне так называемой ООС.

В настоящее время некомплект командного состава в подразделениях карательной операции составляет 40-45%, а в отдельных подразделениях достигает 60%.

От безысходности, выполнение должностных обязанностей по вакантным должностям командование соединений возлагает на не имеющих военного образования сержантов, которые, максимум, успели пройти двухнедельные «курсы лидерства» в Центрах подготовки личного состава ВСУ», – заявил Осадчий.

При этом он отметил, что спасительным кругом для командования ВСУ стало введение карантинных мер в соседних с Украиной странах, выдворивших украинских гастарбайтеров, в том числе, уклонявшихся от прохождения службы в армии.

«Воспользовавшись ситуацией, Министерство обороны Украины решило выполнить план призывной компании и поспешило объявить о начале призыва с 1 июня, уточнив, что планирует пополнить свои ряды на 500 офицеров запаса в возрасте до 47 лет.

Но в их планы вмешалось непосвящённое правительство, открывшее пункты пропуска на границе с Чехией и Польшей, через которые призывники стали массово покидать страну. Так, по официальным данным Госпогранслужбы Украины, только за первые сутки границу пересекли более 4,5 тысяч человек, 80% из которых – мужчины от 18 до 45 лет» – рассказал представитель ЛНР.

Он добавил, что призывная компания, которую поспешили открыть нечистые на руку военкомы, уже начала приносить свои кровавые плоды.

«Так, в Винницкой области был найден убитым сотрудник райвоенкомата, капитан Голевский, занимавшийся отбором кандидатов для службы в ООС. Следствием установлено, что убийство совершили двое молодых людей, с которых он требовал взятку в размере 150 тысяч гривен, под угрозой отправить на военную службу в зону проведения ООС, так как они закончили военные кафедры в гражданских вузах и являются офицерами запаса.

Но молодые люди подкараулили его и насмерть забили бейсбольными битами. После чего, под видом обычных заробитчан, пресекли границу с Румынией», – сообщил Яков Осадчий.