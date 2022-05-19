И смех и грех. Додона взяли за кулёк

Молдавская прокуратура начала уголовное преследование экс-президента, лидера пророссийской оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона. Уголовное дело строится на опубликованной его политическими оппонентами три года назад видеозаписи, которая, якобы, содержит компрометирующие свидетельства самого подозреваемого. Додон обещает выдержать испытания, хотя оснований для оптимизма у него на самом-то деле немного.

«Дело шьют…»

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В последние два дня молдавское правосудие отработало как по нотам. Во вторник 17 мая Апелляционная палата Кишинева одобрила возбуждение уголовного дела против оппозиционного политика, а уже в среду 18 мая представители Генпрокуратуры дали лояльным власти СМИ эксклюзивные комментарии о начале процедур. В чем именно Додона подозревают прокуроры – умалчивается. Генпрокуратура лишь уточнила, что уголовное преследование будет основываться на видеозаписях трехлетней давности, зафиксировавших переговоры тогда еще президента Игоря Додона и всесильного олигарха Влада Плахотнюка.

Речь идет о событиях мая и июня 2019 года, когда по итогам парламентских выборов в Молдове ни одна политическая сила не была в состоянии набрать решительное большинство и все интриговали против всех – с целью прийти к власти. На видео Додон признается, что ранее Партия социалистов финансировалась из России, содержание политформирования обходилось в 1 млн евро ежемесячно.

Лидер социалистов предлагает в случае создания парламентской коалиции с Демократической партией Плахотнюка, чтобы последний взял на себя расходы на финансирование «партнеров». В конце видео еще один участник встречи, гражданин США и бизнес-партнер Плахотнюка Сергей Яралов предлагает Додону черный полиэтиленовый пакет с, предположительно, деньгами, однако тот предусмотрительно отказывается брать его и предлагает передать своему доверенному лицу.

В 2019 подконтрольная Плахотнюку прокуратура получила от олигарха видеозаписи, и уже возбуждала на их основании уголовное дело и, но не успела довести его до конца. Спустя несколько недель после начала следствия одиозный политик бежал из Молдовы в США, а руководство всех органов молдавской власти сменилось. Власть перешла к коалиции Партии социалистов и блока проевропейских партий АКУМ, в числе руководителей которых была и нынешняя президент Молдовы Майя Санду. Вскоре новое руководство Генпрокуратуры и суд Кишинева дело закрыли, поскольку не выявили на записи элементов преступления.

Возобновление же дела может означать, что, согласно предусмотренной молдавским законодательством процедуре, спустя три года какие-то новые обстоятельства той записи всплыли и нуждаются, с точки зрения прокуроров, в уголовном расследовании.

Новые обстоятельства

Игорь Додон потерял должность президента и стал рядовым гражданином еще в 2020 году. Руководимая им Партия социалистов потеряла власть год назад, на досрочных выборах в июле 2021, и перешла в оппозицию. Однако «новые обстоятельства», позволяющие открыть уголовное дело против Додона по старой видеозаписи, всплыли только сейчас.

Это связано с рядом факторов. Во-первых, лишь в сентябре прошлого года пришедшая к власти в Молдове партия Майи Санду PAS сместила генерального прокурора, заменив его на лояльную себе фигуру. Предыдущий генпрокурор Александр Стояногло сам находился во враждебных отношениях с проевропейской властью, так что теперь тоже отстранен и проходит следственные мероприятия.

Во-вторых, Игорь Додон после поражения ПСРМ 11 июля 2022 г. отошел от политики и даже вышел из руководящих органов возглавляемой им партии. Какое-то время бытовало убеждение, что он уйдет из политики насовсем, однако проще старого пса новым трюкам научить. Вопреки собственным заявлениям, Додон активно контролировал все процессы в политформировании через оставшихся «на хозяйстве» доверенных лиц, а весной этого года начал активно участвовать в протестных мероприятиях.

После запрета правящей партией георгиевской ленты именно Додон оказался единственным политиком, который публично призвал надевать ленты на День Победы 9 мая и надел её сам. За нарушение запрета ему сегодня, кстати, выписали штраф, – €455. Однако теперь этот штраф явно наименьшая из проблем экс-президента.

«Они могут по беспределу что-то сделать, провести обыски, арестовать на какое-то время. Но я не намерен уезжать из страны или прятаться» – заявил Додон после утечки в прессу новостей о заведенном на него уголовном деле.

Он пообещал выдержать всё, и после этого «вернуться и разобраться» с оппонентами.

Не в ту сторону воюете

В зависимости от того, какой оборот примут дальнейшие события, можно будет сделать выводы о серьезности заявлений всех участников этой трагикомедии.

Трагичность ситуации в том, что начало уголовного преследования единственного активного оппозиционного политика свидетельствует о повторном превращении Молдовы в «захваченное государство», каким его называли во времена «царствования» Влада Плахотнюка. Вопреки обещаниям европейских реформ, в первую очередь в силовых структурах и системе правосудия, очевидно, что Майя Санду и её партия PAS предпочли пойти самым легким путем полного захвата всех рычагов власти и подавления инакомыслия.

Впрочем, в условиях лавинообразного роста инфляции и, соответственно, цен, протестных настроений в обществе, недовольства правительством и президентом, вряд ли можно было ожидать от Санду и её окружения чего-то другого.

Комедийность же ситуации в том, что из всех возможных оппозиционных или пророссийских политиков Игорь Додон для любой проевропейской и русофобской власти наиболее удобная и комфортная фигура. Додон – классический пример приспособленца и нувориша в молдавской политике, не исполнивший ни единого предвыборного обещания.

Накануне президентских выборов в 2016 (после которых он стал президентом) Игорь Додон обещал избавить Молдову от олигархов, но на самом деле вступил в тайную коалицию с правящей Демпартией Влада Плахотнюка. В 2017 он обещал денонсировать Соглашение об Ассоциации Молдовы с Евросоюзом, провести реинтеграцию с Приднестровьем в три года, отменить запреты на вещание в Молдове российских телеканалов. Ни одно из обещаний не выполнил, а в некоторых случаях даже объяснял общественности, почему это хорошо.

В нынешнем своем виде Игорь Додон максимально удобный и комфортный для правящей партии спарринг-партнёр. И уж если власть решила с ним разобраться, то, видимо, она до сих пор не разобралась в себе.