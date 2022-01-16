И снова 16 января, или Забудьте о газетах на русском языке

Новости Украины

Ну что, дорогие граждане Украины? При словосочетании «диктаторские законы 16 января» вам теперь вспоминается… что? 16 января 2014 года и попытка тогдашней власти утихомирить активистов так называемой «революции достоинства»? Или все-таки 16 января 2021 года, после которого разговор с вами официанта в кафе, продавца в магазине или клерка в банке по‑русски – противозаконное деяние?

Как бы то ни было, сегодня 16 января 2022 года, и у меня для вас очередная отличная новость. С сегодняшнего дня газеты, журналы и прочие печатные средства массовой информации на русском языке на Украине запрещены.

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Хорошо, хорошо. Для дотошных (я сам очень дотошен), а также чтобы меня не обвинили в горлопанстве, подтасовке и прочих грехах, уточняю. Газету или журнал на русском языке отныне можно издавать только в том случае, если издается ее же параллельный тираж на украинском языке. То есть если редакция берет на себя двойную работу — переводить все материалы и печатать еще один тираж. Нельзя издавать газету, которая бы выходила только по‑русски. (И, чтоб уж совсем точно, это относится к общегосударственным и региональным газетам или журналам. Для местных — скажем, городских — газет запрет вступит в силу еще через два с половиной года.)

Чем объясняют такой запрет украинские, прошу прощения, патриоты?

Обычная мантра, которая в таких случаях произносится, примерно такова: «Граждане Украины должны иметь право получать информацию на государственном языке». Мы же хотим и имеем право знать, что вы там написали в своей русскоязычной газетенке. А по‑русски… «Бульон, бутерброд, консомэ. Мы по-русски не понимэ». Так что бегом переводите, чтобы мы поняли!

Хорошо, попробуем на секунду поверить патриотам. Если дело именно в праве на получение информации, то газеты, издаваемые на венгерском, эстонском, финском или мальтийском языке тем более следует переводить? Ну так же? Нет, не так.

Газеты или журналы, издаваемые на любом из официальных языков Евросоюза и на примкнувшем к ним крымскотатарском языке, ни в каком переводе не нуждаются. Их можно издавать абсолютно свободно. И это, конечно, справедливо. Никакого права на получение информации такие газеты не нарушают. Выйдите на улицу, спросите любого украинца что-нибудь по-фински — он вам мигом ответит по-мальтийски. Зачем что-то переводить?!

Теперь то же самое, но без сарказма. Помните анекдот про внучку декабриста? Нет?

1917 год. Внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.

Вскоре прислуга возвращается:

— Там революция, барыня!

— О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?

— Они хотят, чтобы не было богатых.

— Странно… А дед хотел, чтобы не было бедных.

Когда патриоты талдычат вам о «праве получать информацию на государственном языке», не верьте им. Они врут. Они хотят не того, чтобы у них было право получать информацию на их языке. Они хотят, чтобы у вас не было права получать информацию на вашем языке. Причем в том и только в том случае, если ваш язык — русский. С венгерским или эстонским проблем нет, получайте что хотите и в любых дозах.

Запрет абсолютно четко нацелен против русского языка. Его сторонники — банальные русофобы.

Наиболее образованные из них (уровня седьмого-восьмого класса) могут вам еще рассказать про валуевский циркуляр и Эмский указ. Это у них тоже такая мантра. Чуть что, сразу, как заведенные: «Валуевский циркуляр! Эмский указ!». Ни того ни другого они, естественно, в жизни не читали, но осуждают. Я внимательно читал и то и другое, и ответственно заявляю: авторы нынешних запретов оставили тот циркуляр и тот указ да-а-алеко позади. «Царским сатрапам» такое и не снилось.

Не верите мне? Почитайте тексты этих документов сами, сейчас это легко. Убедитесь.

Они, нынешние, также оставили далеко позади украинское государство образца 1918 и последующих лет, в любом из его воплощений. Никогда в те годы не было запрета на издание газет на русском языке — даже при наиболее русофобском из тогдашних режимов, Директории (Петлюры и К°). Ровно наоборот! В декабре 1918 года, вскоре после того как Петлюра «отжал» Киев у гетмана Скоропадского, основная тогдашняя газета, «Нова Рада», обрела русскоязычную версию. Потому что «петлюровцы» и те понимали: хотите добиться от читателя хоть какой‑то лояльности — говорите с ним на его языке. А первым языком большинства жителей крупных городов Украины тогда, как и сейчас, был русский.

Немецкий оккупационный режим 1941–1943 годов в Киеве в чём, а в русофилии не обвинишь. И то: при этом режиме в Киеве издавалась городская газета на русском языке. Называлась она «Последние новости».

Вот когда в Киеве не было городской газеты на русском языке — так это три с лишним послевоенных десятилетия. Газета «Вечірній Київ» с 1951 по 1983 год издавалась только по-украински — вот именно так советская власть угнетала украинский язык. Да, конечно, лицемерить не будем: проблемы с получением информации по-русски в тогдашнем Киеве не было, была масса других газет (просто ни одна из них не была городской).

Нынешний запрет не имеет прецедентов в мало-мальски цивилизованных странах; честно говоря, я вообще не знаю, где еще есть подобные «законы», хотя готов предположить, что в каких-нибудь азиатских или африканских диктатурах такое может быть. На одном уровне с ними и следует рассматривать Украину.

И, конечно, мои отдельные поздравления — тем русскоязычным патриотам Украины, которые поддерживали и продолжают поддерживать немыслимую в нормальном мире языковую политику своего государства.

Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте.