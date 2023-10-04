И снова дай: В Киеве просят 50 миллиардов для «битвы за Крым»

Анатолий Лапин.  
04.10.2023 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина не сможет провести очередное контрнаступление в следующем году, если не получит все необходимое от Запада.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет провести очередное контрнаступление в следующем году, если не получит все необходимое...

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По словам Бортника, Украине больше нужны не дальнобойные ракеты, а бронетехника и артиллерия с боеприпасами.

«Для контрнаступления и для битвы за Крым, если говорить серьезно, нам нужны новые значительные поставки вооружения и много-много-много денег. Без новых поставок партий вооружений и без много денег мы не сможем проводить масштабное контрнаступление и тем более не сможем начать битву за Крым. Если этого не будет – новых партий вооружений, прежде всего, бронетехники, артиллерии, – ATACMS решающую роль не сыграют, сразу скажу. Они важны, но это не вундерваффе.

Бронетехника, артиллерия, боеприпасы в достаточном количестве. Если новых поставок не будет и нам не дадут еще хотя бы миллиардов 50, то мы не сможем», – заявил Бортник.

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