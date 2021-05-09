И снова Добкин, или Политические извращения «первой столицы»

Новости Украины

Новоиспеченный харьковский интернет-ресурс «Первая столица» сообщает, что Добкин опять «стратил». Во всяком случае заголовок на это указывает: «Михаил Добкин требует освобождения из-под стражи националиста Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста».

Правда, в сообщении шла речь о его высказываниях в передаче «Хард с Влащенко». Эфир был 4 мая, то есть через несколько дней после освобождения этого самого Антоненко из СИЗО. Добкин не мог требовать того, что уже произошло. Он просто комментировал состоявшееся событие, отвечая на вопрос Влащенко.

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Добкин говорит о том, что не может быть разницы в отношении к убийству Олеся Бузины или Павла Шеремета. И заявляет: ему плевать на мнение тех, кто считает, что дело об убийстве Шеремета важнее для общества, чем дело об убийстве Бузины. Таким образом, Добкин намекает на абсолютно скотское поведение власти, которая разделяет пострадавших на своих и чужих. Президент Зеленский отказался встречаться с матерью Олеся Бузины, зато вместе с руководителями силовых ведомств участвовал в дешевом шоу, где рапортовали о раскрытии убийства Шеремета. И этот голимый спектакль в итоге закончился выходом из СИЗО всех подозреваемых.

Антоненко, подозреваемый в убийстве Шеремета, вышел из СИЗО.

Добкин по-человечески и здраво говорит о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Потом переключается на дело об убийстве Шеремета. Антоненко он называет идеологическим противником. «Его взгляды мне непонятны, я борюсь против них». Это плюс.

«Но давайте посмотрим, сколько он уже просидел», — говорит Добкин.

«Больше года», — напоминает Влащенко.

«Это фактически он уже отбыл наказание за какое-то преступление, скажем так, менее средней тяжести, средней тяжести, — продолжает Добкин. — Если за год власть или правоохранители не смогли найти серьезных аргументов, для того чтобы сформировать весь пакет доказательств его вины и передать в суд, закончив досудебное расследование, то его надо выпускать. Его не просто ограничили в свободе… его ограничили в праве защищать себя. Но вы не можете ограничить человека права защищать себя только потому, что вы не можете, или не хотите, или не способны собрать доказательства его вины».

Дальше Добкин проводит аналогии с репрессиями против сотрудников «Беркута», несколько лет просидевшими в СИЗО. И здесь — характерная для Добкина ошибка. Никто не заставляет его верить в официальную версию по делу Шеремета. Но и никто ведь не тянет его за язык: сочувствовать нацикам, задержанным по этому делу.

Выглядит это примерно так: убийцы Бузины гуляют на свободе, так зачем же держать в СИЗО подозреваемых по делу Шеремета? Именно в такой абсурд упирается логика Добкина.

Андрей Медведько, один из подозреваемых в убийстве Бузины.

Он-то апеллирует к УПК, к правовым нормам. Но отлично знает, что всё это не действовало в отношении, скажем, Евгения Мефедова и десятков политзаключенных. И не будет действовать. Так за каким хреном Добкину нужно, чтоб всё было чисто и ровно в отношении упоротых?! Он возмущен небольшим беспределом, связанным с нарушениями сроков досудебного расследования, — после массовых случаев куда большего беспредела по отношению к людям, неугодным майдаунской власти?!

За этим спариванием жабы с гадюкой Добкину следовало бы наблюдать издалека и со здоровым злорадством. Дескать, судьба индейца шерифа не волнует. А Добкин зачем-то пытается поднести участникам процесса и свечку, и будильник.

Пусть бы упоротые доказывали Авакову, что он черт, а прокуратура доказывала бы что-то чертям. Зачем Добкин отказывает им в святом праве сожрать друг друга? Почему не хочет воспользоваться собственным правом многозначительно промолчать? Вот его заклятый враг Игорь Терехов молчит всё чаще, там где Добкин разглагольствует. И это идет в плюс Терехову, а не Добкину.

Даже осторожное высказывание Добкина его противники утрируют, извращают, добавляя отсебятины. Приведенная выше цитата с сайта «Первая столица» — один из многочисленных примеров. Такая подача и трактовка прямой речи Добкина подсказывают нам, чьи интересы обслуживает ресурс. Челядь исполняющего обязанности мэра Терехова мочит врага текстами, «по-тупому написанными».

Добкин отреагировал в своем Телеграмм-канале: «Создать ресурс для «чёрного пиар» под своего оппонента и одновременно размещать в нём свою бесплатную рекламу может или очень жадный человек, или очень глупый. Хотя похоже, что здесь два в одном».

Действительно, сайт «Первая столица» — во всех смыслах позорный. Во-первых, делают его скудоумные самозванцы, информационные мародеры. Харьковчанам известно, что «Первой столицей» назывался видеоканал, созданный Константином Кеворкяном. Он много лет был журналистской визиткой Харькова. У канала был и одноименный сайт. А та «шарашкина контора», которая замутила собственную лже-«Первую столицу», рассчитана на очень недалекого потребителя.

В свое время Константин Кеворкян и его «Первая столица» разоблачали нацистского прихвостня Юрия Шевелева, добивались демонтажа мемориальной доски в честь смрадного коллаборациониста. А нынешняя самозваная «Первая столица» рекламирует инициативу нациков по установке нового памятного знака Шевелеву. И вся эта пропагандонская деятельность антидобкинского ресурса поставлена настолько тупо, что сразу угадываются тени бизнесмена Фукса и Терехова за этой фирмой «Рога и копыта».

Но кроме того, что Добкину приписали враги, есть и то, что он сам произнес в передаче у Влащенко. «Остапа понесло». Добкин начал распинаться перед ахметовской аудиторией о том, что в Харькове он способен построить патронный завод, запустить сколько угодно оборонных предприятий, выполнять оборонные заказы для усиления армии…

О чем это говорит? О том, что сегодня именно олигарха Ахметова «господин назначил любимой женой»? А Добкин уже отрабатывает соответствующую повестку на ахметовском канале?

В любом случае, ясно, что понижают рейтинг Добкина не только политтехнологи, работающие на Терехова. Успешно делают это и собственные пиарщики Михаила Марковича. Если бы глупость Добкина заменить на хитрость Мураева и вынуть из его, скажем так, организма ахметовский, так сказать, стрежень, — то из этого предвыборного роя что-нибудь могло бы выйти.

В последние дни противоборствующие лагеря Терехова и Добкина обмениваются предъявами в сотрудничестве с националистами. Причем эти взаимные обвинения не беспочвенны.

Например, харьковский политик Андрей Лесик по определению не может быть заподозрен в сотрудничестве с националистами. И нацики устроили массовую резню и порчу его поздравительным бордам «За нашу Победу». Понимайте как знаете: то ли городская власть во главе с Тереховым спустила с поводка своих упоротых, то ли и.о. мэра ничего уже не контролирует.

Кстати, очень хороший ход был предпринят Лесиком с организацией акции «За нашу Победу». Под таким лозунгом пройдет автопробег 9 мая.

А в качестве анонса Лесик разместил в соцсетях ролик с фрагментом из фильма «Подвиг разведчика».

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Павел Кадочников в окружении фашистов произносит тост: «За нашу победу!». Очень актуальная киноцитата для русских людей в условиях майдаунско-галицайской оккупации.

Андрей Лесик.