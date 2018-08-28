И снова «остаточне прощавай»: Порошенко заявил о намерении разорвать Договор о дружбе с Россией

28.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинский МИД уже готовит пакет документов, необходимый для того, чтобы начать процесс прекращения действия так называемого Большого договора, то есть Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. О этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Петр Порошенко сообщил на сегодняшней встрече с украинскими дипломатами.

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«Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу – прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы давно уже стал анахронизмом», – заявил Порошенко. Которому, впрочем, ненависть к России отнюдь не мешает вести успешный бизнес на ее территории.