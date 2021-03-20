И снова Путин виноват: В погроме Зе-офиса нацистами СБУ не смогла не найти российский след

31.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял постановление, осуждающее недавний погром Офиса президента националистами, требовавшими освободить своего подельника Сергея Стерненко, и обязывающее Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований обеспечить расследование и предоставить юридическую оценку событиям.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Верховной рады, которое было посвящено недавним беспорядкам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Началось заседание с докладов правоохранителей, которые не упустили возможности хоть как-то увязать произошедшие беспорядки со страной-«агрессором».

«Я всячески поддерживаю, когда люди активно проявляют свою гражданскую позицию, в том числе во время мирных протестов. Это свидетельствует о зрелости и демократичности нашего общества.

Но я вижу и обратную сторону этой медали. Мы имеем достаточно информации для того, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно общественно-политическую ситуацию на Украине, протестные движения и акции. Объявляю – я не утверждаю, что за этой акцией стоял разведорган РФ. Но я чётко утверждаю, что РФ пытается воспользоваться любым медийным поводом для того, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу», – сказал глава СБУ Иван Баканов.

Депутат от фракции «Доверие» Николай Люшняк пошёл дальше – он связал погром Офиса президента с событиями 2014 года, когда от Украины отделился Крым, а на Донбассе началась война.

«Данное происшествие очень кричащее, его можно сравнить с событиями, которые происходили на Украине в 2014 году, когда нашу государственную символику в Крыму, наш герб и флаг, втаптывали в грязь. И мы видим, к чему эти действия сегодня привели – к военным действиям. Потому я считаю, что люди, которые это совершили, должны быть наказаны», – потребовал депутат.

Однако далеко не все депутаты потребовали осудить радикалов – многие встали на их защиту. Cлово взял член фракции «Голос» Роман Лозинский.

«Причиной нашего внеочередного заседания стали разрисованные двери, с которыми носятся по всей стране и пробуют рассказать, что это главная проблема. Но это означает только одно – это страх перед улицей, страх перед людьми. И это желание закрыть всем рты. Этого сделать не удастся», – сказал он.

После докладов и выступлений депутат от «Слуги народа» Владлен Неклюдов представил проект постановления, осуждающего действия радикалов.

«Этим постановлением мы требуем от СБУ, МВД, ГБР быстрого и непредвзятого расследования и предоставления юридической оценки событиям, которые произошли 20 марта под Офисом президента. Изучить обстоятельства событий, причастность любых политических партий или связанных с ними лиц, определить степень вины участников, организаторов и заказчиков в причинении материального вреда государству, и обеспечить привлечение виновных к уголовной ответственности», – отметил он.

Затем, перед голосованием, в зале произошла толкотня между депутатами от партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Забавно, что самое активное участие в потасовке принимали бывший президент Украины Пётр Порошенко и его сопартиец – отрастивший чуб экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский.

Возмутителем спокойствия оказался депутат от «слуг» Сергей Швец. Во время выступления Порошенко он встал возле трибуны, развернув листик с надписью «Жму руку, обнимаю» – это цитата из прослушки разговора экс-президента с Путиным.

Член «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что Швец был пьян. Он обвинения отверг.

После чего за постановление проголосовали 237 депутатов, против – 11, воздержались – 4, не голосовали – 26, документ был принят.