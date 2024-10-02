И снова зрада: «план перемоги» Зеленского превращается в план прекращения войны

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Хотя на Западе и говорят о победе Украины, на деле они урезают помощь и готовятся к подписанию мирного соглашения. Речь идет о том, чтобы заманить Украину НАТО и заключить договор по примеру ГДР и ФРГ, сохранив утраченные территории де-факто российскими.

Об этом в эфире видеоблога «Лана тут» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя на Западе и говорят о победе Украины, на деле они урезают помощь и...

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«Во-первых, это план остановки войны. А чем воевать, кем воевать? Денег нет, Запад не дает денег – нету, сворачивание финансовой помощи. Дальнобойные не дают, снаряды будут в 26-28 году, этот подряд на производство снарядов… Чем воевать? Все понимают, что война уже все. Нечем воевать, истощены силы. Поэтому надо завершить войну, но на достойных условиях. Каждая сторона будет говорить, что «мы победили», – сказал эксперт.

«Поэтому никто не говорит о «плане мира», завершения войны. Потому что скажи: «Мы завершаем войну». А территории не освобождены, не вышли на территории 91-го года. Что скажут? Поэтому надо сказать вот так. Но это все уже, финал. Истощены силы игроков – футбольный матч не может длиться два тайма по 45 минут и еще два тайма по 45 минут… Какой план может быть? Вот Запад предлагает: даем вам перспективу членства в НАТО, война замораживается, территории временно, мы их не признаем, что они российские, но де-факто они уже как бы за Россией. А будем ждать, как по немецкой модели когда-нибудь воссоединятся с Украиной. Вот такая модель», – заявил Карасев.

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