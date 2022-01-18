«И стар, и млад»: политолог анонсирует атаку на Зеленского со всех сторон

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Новости Украины

Политическая ситуация на Украине приближается к тому, что противники президента Владимира Зеленского будут пытаться дестабилизировать власть по всем направлениям.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Белашко, сложившаяся ситуация вокруг экс-президента Петра Порошенко, обвиняемого в тяжких уголовных статьях, заставляет его мобилизовать своих сторонников и действовать через уличные протесты.

«Очевидно, это приведет к попыткам дестабилизировать украинское общество, потому что они будут предприниматься и командой Порошенко – показать, что ситуация выходит из-под контроля, президент, как они его называют «полушестой», неспособен никаким образом контролировать ситуацию, его силовики неспособны грамотно посадить человека, на чем акцентировал внимание Луценко. И все, должен вернуться настоящий президент, тем более же он уже прилетел, надо только его вернуть в положенное ему кресло», – сказал Белашко.

«С другой стороны, будут очевидно шатать ситуацию разного рода третьи силы, выжидает уже очень долго Юлия Тимошенко, будут запускать, очевидно, молодые лица, которые и сами рвутся в бой, и за ними пытаются пристроиться более серьезные товарищи, использовать их в своих интересах», – заявил Белашко.