И стоило прогибаться? У клоуна Делиева отбирают звание Народного артиста Украины

Главклоуна «Маски-шоу» Георгия Делиева удумали лишить звания Народного артиста. Дело в том, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о «лишении госнаград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины».

Вот клоун и пригорюнился — это ж надо было, предав самого себя, столько лет топить за нацистов, оскорблять жертв 2 мая и людей на Донбассе. Да и звание народного немалую пенсию подразумевает, позволяющую Делиеву отойти от дел и спокойно греть жопу не в Одессе, а во Франции.

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А все ж его новые друзья нацисты постарались, напомнив, как аккурат после «Оранжевой революции» Делиев записал издевательский клип под названием «Рідна мова», где прямо-таки поглумился и над мовой, и над политикой украинизации, заявив «Я е…ал ваш государственный язык. И писателей ваших вместе с мовой и с вами. Пошел он, ваш президент!». Феерично, в общем.

Также откопали его интервью 14-го года, в котором тот по сожженным в Доме профсоюзов еще скорбел и — о, ужас! — сходу признал Крым русским.

В том же 14-м году он, правда, резко сменил свои взгляды, а с началом СВО также резко покинул пределы «нэньки».

Укры возмущаются — мол, в соцсетях Делиева ни слова про осуждение «агрессии России» и никаких сборов на дроны, а средства он направляет на восстановление пострадавших от «героической работы ПВО» одесских школ.

А еще «Жорык» принял участие в международном форуме EuroWoman 2024, организованном в поддержку Украины, где на групповом снимке развернул палестинский флаг. Тут уже зубами заскрежетали эти, которые себя жидобандеровцами называют.

Ну как тут, действительно, звание-то Народного артиста не отобрать?

Сам Делиев прокомментировал происходящее так:

«Конечно, раньше я высказывался критически в адрес многих украинских политиков и некоторых аспектов украинской политики. Но, что касается российского военного вторжения, однозначно и категорически осуждаю, считаю их оккупантами. И другой позиции у меня не было. Хотя бы можно пересмотреть фильм «Донбас» Сергея Лозницы, где я сыграл весьма крепкую роль, а фильм получил гран-при Каннского фестиваля. Теперь по поводу тех людей, которые пытаются отобрать мое звание Народного артиста. Думаю, что я сделал для Украины гораздо больше, чем все они вместе взятые. Тем более что не они мне его вручали. А дальше пусть будет, как будет. Есть события, на которые я могу повлиять, а есть, на которые не могу».

И вот все у них так — лишь бы лебезить перед теми, кого он 20 лет назад хотел «е…ать». А ведь мог бы когда-то не прогибаться, и был бы сейчас народным — только в другом государстве. А-то ведь еще и уголовку какую за измену родине с пожизненным делиевские братья-украинцы сейчас влепят. И главное у людишек такого толка, что все они по франциям и израилям, а пожизненное как раз получают простые одесситы, которых те когда-то предали.