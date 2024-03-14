И тут Путин виноват: Испанский политик объявил сепаратистов Каталонии агентами Кремля

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За лидерами сепаратистов Каталонии стоит Россия, их амнистия недопустима.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Испании Хорди Каньяс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каньяс подверг критике позицию премьер-министра Испании, который поддержал идею амнистии для борцов за независимость Каталонии. Депутат считает, что амнистия позволит сепаратистам избежать разоблачения связи с Москвой.

«Знаете ли вы, как правительство Испании во главе с Педро Санчесом готовится бороться с российским вмешательством в Европу? Одобрив специальную амнистию каталонских сепаратистов, которые обратились к Путину за помощью в достижении независимости Каталонии. Амнистия, которая направлена не только на то, чтобы стереть их преступления, но, прежде всего, на то, чтобы помешать продолжающимся судебным расследованиям, которые имеют веские доказательства и доказательства этих отношений между каталонским сепаратизмом и Россией», – сказал Каньяс.

Он потребовал от Еврокомиссии не позволить «государству-члену амнистировать подозреваемых преступников, чтобы избежать судебных расследований, которые бы раскрыли правду о российском вмешательстве в государство-член».

Санчес поддержал амнистию сепаратистов после того, как по итогам выборов у партий-победителей не хватило голосов, чтобы утвердить его кандидатуру на посту ремьера. Ему было важно получить поддержку других прошедших политсил, в том числе каталонских, поддерживающих независимость региона.

В 2013 году в Каталонии проходили миллионные митинги за независимость. Однако Мадрид отказывался предоставлять провинции право на референдум и отделение от Испании. Тогда региональные власти сами объявили о проведении голосования в 2017 году, по итогам которого местные депутаты приняли решение о самостоятельности. Это привело к столкновениям с испанскими силовиками, ряд лидеров сепаратистов были арестованы.