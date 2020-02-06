06.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
Просмотров:

И тут Путин виноват: В бездарности Зеленского нашли связь с Россией


Бездарное управление Украиной, которое демонстрирует Владимир Зеленский со своим окружением, способствует реализации плана Владимира Путина.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры Украины (2016 – 2019 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский ничего не выполнил из того, что обещал. Он обещал изменить, сломать систему, набрать качественных, эффективных людей. Этого не произошло. Идет разрушение государственных институтов, теряется доверие к власти из-за идиотских решений, которые принимаются по принципу: «давайте попробуем, если не сработает – попробуем по-другому». Так государство не работает!

Хуже всего, что такая концепция абсолютно нестабильной, непрогнозируемой Украины полностью ложится в концепцию плана Путина который в своих внешних коммуникациях Украину всегда подавал как недогосударство, государство, которое неспособно самостоятельно организоваться.

И вот господин Зеленский сейчас все делает для того, чтобы эта российская риторика была реализована в украинской реальности», – сокрушается Омелян.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть