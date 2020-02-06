И тут Путин виноват: В бездарности Зеленского нашли связь с Россией
Бездарное управление Украиной, которое демонстрирует Владимир Зеленский со своим окружением, способствует реализации плана Владимира Путина.
Об этом на круглом столе в Киеве заявил Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры Украины (2016 – 2019 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский ничего не выполнил из того, что обещал. Он обещал изменить, сломать систему, набрать качественных, эффективных людей. Этого не произошло. Идет разрушение государственных институтов, теряется доверие к власти из-за идиотских решений, которые принимаются по принципу: «давайте попробуем, если не сработает – попробуем по-другому». Так государство не работает!
Хуже всего, что такая концепция абсолютно нестабильной, непрогнозируемой Украины полностью ложится в концепцию плана Путина который в своих внешних коммуникациях Украину всегда подавал как недогосударство, государство, которое неспособно самостоятельно организоваться.
И вот господин Зеленский сейчас все делает для того, чтобы эта российская риторика была реализована в украинской реальности», – сокрушается Омелян.
Спасибо!
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