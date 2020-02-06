И тут Путин виноват: В бездарности Зеленского нашли связь с Россией

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Бездарное управление Украиной, которое демонстрирует Владимир Зеленский со своим окружением, способствует реализации плана Владимира Путина.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры Украины (2016 – 2019 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский ничего не выполнил из того, что обещал. Он обещал изменить, сломать систему, набрать качественных, эффективных людей. Этого не произошло. Идет разрушение государственных институтов, теряется доверие к власти из-за идиотских решений, которые принимаются по принципу: «давайте попробуем, если не сработает – попробуем по-другому». Так государство не работает!

Хуже всего, что такая концепция абсолютно нестабильной, непрогнозируемой Украины полностью ложится в концепцию плана Путина который в своих внешних коммуникациях Украину всегда подавал как недогосударство, государство, которое неспособно самостоятельно организоваться.

И вот господин Зеленский сейчас все делает для того, чтобы эта российская риторика была реализована в украинской реальности», – сокрушается Омелян.