И тут Витю понесло: Ющенко объявил ВСУ лучшей армией НАТО

Вадим Москаленко.  
24.01.2024 14:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Сегодня воюющую Украину обороняют ВСУ – якобы одна из лучших армий НАТО, поэтому вступление в Североатлантический альянс когда-нибудь обязательно состоится.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня воюющую Украину обороняют ВСУ – якобы одна из лучших армий НАТО, поэтому вступление...

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Журналистка спросила, «будет ли в конце концов» Украина в НАТО, на что Ющенко ответил: «Нет вопросов».

«Мы как никогда близко подошли к пониманию, почему полезна для европейского проекта коллективной безопасности Украина. Сегодня Украина воюющая – как одна из лучших армий НАТО. С высоким классом и практически любой техникой, которая производится либо в Британии, либо в Германии, либо во Франции, либо в Америке.

Словом, это одна из самых профессиональных армий, защищающих сегодня не только Украину, но и мир от российской оккупации. Я убеждён, что Украина одержит победу, что Россия будет побеждена», – заявил экс-президент Украины.

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