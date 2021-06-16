И тут Володю понесло: Зеленский обещает превратить Украину в самую могучую державу Европы

И тут Володю понесло: Зеленский обещает превратить Украину в самую могучую державу ЕвропыНовости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна может стать мощнейшим военным государством, которому не будет равных на континенте.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», он заявил в интервью France-Presse, Reuters и Associated Press.
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Президент Украины считает, что Запад должен оказать помощь Украине в войне, которую та якобы ведет против России.
«Потому что на нашем месте может быть другая страна. И если Украина будет самостоятельно решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, кроме как превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе», – сказал Зеленский.
«И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», – угрожает украинский президент.
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