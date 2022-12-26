«И украинцы тоже»: главный враг Украины не Путин, а россияне всех национальностей – Илларионов

Война на Украине в рамках глобального противостояния с Западом Россией ведётся не из-за страха перед НАТО или отрицании западной демократии, а ввиду «имперскости сознания россиян в целом».

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил бывший экономический советник президента РФ, а ныне ярый критик Кремля Андрей Илларионов, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашими западными коллегами – и в украинском общественном пространстве, и в российском – были высказаны соображения и о том, что Путину не нравится демократия, поэтому он открыл войну, и потому что он боится НАТО. Понятно, что это всё является эфемерными прикрытиями реальной действительно содержательной проблемы и причины, почему Путин, путинская группировка и примкнувшие к Путину лица готовы были его поддержать, почему он начал и ведёт эту войну. И здесь надо прямо сказать, что главная причина является культурной. Это является неотъемлемой частью российской национальной политической культуры. Русский или точнее российский, это не носит этнический характер, это носит государственный характер, это лица, какие ассоциируют себя с Российским государством, независимо от этнического происхождения. Там будут и русские, и немцы, и евреи, татары, буряты, там будут и украинцы. Это имеет отношение к российской политической культуре. Почти неотъемлемым элементом российской политической культуры является имперскость, империализм. И эта часть, всё же правильнее говорить – российской национальной политической культуры характерна для лиц, ассоциирующих себя с Российским государством последние пять с лишним столетий», – заявил перебежчик.

Он рассказал, что элемент имперскости содержится в национальной культуре, прежде всего, в литературе.

«Практически любой за очень небольшим исключением крупный российский писатель, в том числе и гении, и в дореволюционное время, и в советское, и в нынешнее время принадлежат этому имперскому направлению», – расуждал либерал.

Также он подчеркнул, что главная опасность заключается не в российском руководстве, а в самих гражданах России.

«Если мы говорим о самом главном вызове, который стоит перед Украиной (и не только), и в наступающем году, и в наступающие годы – это вызов со стороны российской имперской культуры, которая пронизала сознание десятков миллионов российских граждан, и не только российских граждан. И эта угроза является опаснее и страшнее, чем какой-то Путин, чем какая-то группировка вокруг Путина, чем все российские политические элиты. Путины приходят и уходят, эти группировки приходят и уходят, а вот этот имперский дух, имперская идеология, имперская культура сохраняется и воспроизводится. Особую опасность она представляет потому, что для многих российских граждан, и не только для них, эта имперская идеология воспринимается как неотъемлемая часть самих себя. И потенциальный отказ от этой идеологии воспринимается ими самими (даже когда они не участвуют на каких-то безумных передачах на российском ТВ или в каких-то собраниях, просто наедине с самими собою), это воспринимается как предательство самих себя», – «раскусил» россиян Илларионов, ни словом не упомянув украинский нацизм.