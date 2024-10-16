И в чем он не прав? СБУ задержала безопасника Укрэнерго, поддержавшего Россию

Анатолий Лапин.  
16.10.2024 15:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Украина


СБУ задержала одного из руководителей департамента безопасности Укрэнерго, который, по версии спецслужбы, оправдывал Россию и заявлял о ненависти к «хохлам».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», мужчину тайно записал во время разговора кто-то из коллег и «сдал» в СБУ. Затем телефон фигуранта поставили на прослушку.

СБУ задержала одного из руководителей департамента безопасности Укрэнерго, который, по версии спецслужбы, оправдывал Россию...

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«Отвечал за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины. По материалам дела, должностное лицо при разговорах с коллегами и знакомыми пыталось оправдывать военные преступления рашистов, в том числе воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства. Кроме того, как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант «сливал» им информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам», – сообщает СБУ.

В опубликованной записи голос, который якобы принадлежит задержанному, говорит о том, что Украина сама виновата в провокации России на ракетные удары, которые армия РФ проводит крайне гуманно, стараясь избежать жертв среди гражданских:

«Закончится она (спецоперация) полной капитуляцией Украины и уничтожением всех фашистов. От гнид этих фашистских ничего не останется. Если бы Россия, как обвиняют ее, хотела бы бить по гражданским, то было бы гораздо больше смертей. Это говорит о том, что Россия щадит гражданское население».

«Для меня враги не россияне, а конченная мразота и все, кто ее поддерживает. Сука, как же я ненавижу этих уе*ков, хохлов. Всеми фибрами души их ненавижу. Еще немного, и я буду их х**ить все их… Закончит свое существование Украина как государство», – также произносит голос на записи.

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