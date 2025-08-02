И в чём Путин не прав? – бандеровский дипломат сокрушается, что у России появились серьёзные козыри

Михаил Рябов.  
02.08.2025 22:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 753
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Положение дел в США и на Украине даёт серьёзные козыри для российской пропаганды, заявил в эфире радио «НВ» украинский дипломат Андрей Веселовский.

«От 6 до 8 американцев из 10 на разные аспекты деятельности Трампа реагируют негативно. Это много. Это нехорошо для действующего президента. В РФ – тишина и гладь», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Положение дел в США и на Украине даёт серьёзные козыри для российской пропаганды, заявил...

Далее Веселовский перечислил основные тезисы, «на чём спекулирует Путин», при этом никак их не опровергнув.

«В Америке плохо. Там люди недовольны. К слову, в словах Медведева есть намеки на это – что Трамп пойдет кривой дорогой своего предшественника Байдена – «спящего Джо».

На Украине плохо – там внешнее управление, там меняют законодательство на 180 градусов за неделю, и все послушно поднимают руки.

А в России – все хорошо. Армия отвоевывает территории. Все это будет наши. И проблем социальных нет. А на Украине – люди сотнями штурмуют ТЦК,  подобных случаев множество», – сокрушался бандеровец.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить