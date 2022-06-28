И вот он приплыл… Добкин официально пошёл в бандеровцы

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Новости Украины

Как ни парадоксально, каждый новый факт предательства со стороны местных элиток воспринимается русским Харьковом скорее с облегчением, как некая гарантия того, что вечно скользящие «между капельками» не окажутся у власти в будущем.

Впрочем, святому отцу Михаилу Добкину даже таким образом никого порадовать не удается. Все его попытки обратить на себя внимание общественности уже давно расцениваются в Первой столице как выходки, прости Господи, городского дурачка.

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«Я не знаю, когда это закончится и закончится ли вообще. Я не знаю, сколько потерь в плане человеческих жизней и разрушенной инфраструктуры мы еще получим. Но что я точно знаю, это то, что если хоть даже и не мы, то наши дети уж точно – пушками, ножами, а если придется, даже хоть и зубами, но все равно будут бить, резать или рвать этих животных. За все, что они принесли своим рылом на нашу землю», – 27 июня написал Добкин в инстаграм.

И в конце пламенной речи попросил читателей «если шо» считать его националистом.

«А если не шо, то нет», – смеются харьковчане, и вспоминают «этапы большого пути».

Итак, 2008 год. После трехлетнего противостояния городской голова Добкин находит общий язык с губернатором Аваковым. В результате этого альянса по улицам и площадям Харькова регулярно проходят марши выкормышей местного олигархата – нацистской организации «Патриот Украины». В офисе Партии регионов (руководитель городской организации все тот же Добкин) регулярно появляется главный харьковский «свободовец» Швайка. Злые языки утверждают, что ходит за зарплатой.

2009 год. Меняет решение обменять «камень раздора» (камень в честь УПА, установленный в Молодежном парке в 1992 году) на памятник Ленину в Ивано-Франковске. Камень остаётся на месте «ради сохранения политического спокойствия в регионе».

2011 год. В качестве губернатора Харьковской области к визиту мэра Львова Андрея Садового торжественно открывает в Харькове мемориальную доску пособнику нацистов Иосифу Слепому. Садовой в восторге. Протесты харьковчан (доску до этого дважды демонтировали по искам общественных организаций) игнорируются.

2013 год. Добкин вступает в конфликт со «свободовцем» Мирошниченко, и тот в запале полемики («сам фашист!») выдаёт маленькую тайну семьи Добкиных: оказывается, все принадлежащие им транспортные средства имеют номера с цифрами 1488. Совпадение?

2014 год, 22 февраля. Добкин с Кернесом «сливают» съезд депутатов в Харькове. С этого момента оба работают не на организацию сопротивления антиконституционному перевороту, а, напротив, на подавление, срыв попытки горожан организовать противостояние киевской хунте.

2014 год, апрель. Добкин в качестве кандидата в президенты от Партии регионов приезжает в мятежный Луганск и обращается к защитникам города с призывом подчиниться незаконному правительству Украины. Был забросан презервативами, бутылками, яйцами, мусором. Едва унес ноги, спасаясь от неблагодарного электората.

2019 год. В программе «Рандеву с Яниной Соколовой» на вопрос, является ли Россия агрессором, Добкин ответил «несомненно».

2021 год. В рамках подготовки к выборам мэра создаёт общественную организацию «Наш дом – Харьков», которая завлекает избирателей бесплатными курсами украинского языка.

Эти выборы Добкин с треском проиграл ставленнику Авакова Терехову. Чего, скорее всего, не случилось бы, если бы не постоянные попытки усидеть на двух стульях – угодить и националистической власти, и пророссийскому электорату.

И вот Добкин (в очередной раз) сделал окончательный выбор. Украинские СМИ ликуют: даже пророссийский политик наконец понял… А харьковчане пожимают плечами – подумаешь, новость: просто логический конец. И политический тоже.

Показательно, что пиарщики Добкина в скандальном посте отзеркалили его же послание времён евромайдана. Тогда он снялся в форме бойца внутренних войск и разместил фото в Твиттере с подписью: «Кто с мечом к нам придёт, по оралу и получит».

Кстати об орале. Есть в инстаграм-посте Добкина нечто удивительное. Это его фотография. Не бейсболка с бандеровским логотипом, здесь все предсказуемо.

Удивительно само, используя лексику Добкина, рыло экс-политика. Оно приблизительно в три раза уже, чем его же рыла на апрельских фото с церемонии рукоположения. Строгий пост? Изнурительные тренировки на полигоне? Фотошоп? Или просто фото не вчерашнее, а сделано во времена начала сотрудничества с Аваковым и его «патриотами Украины»?