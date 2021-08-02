«И воюем, и торгуем. Без РФ наши танки не поедут» -Карасев призвал к израилизации Украины

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на мантры о «стране-агрессоре», Украине ни в коем случае нельзя отказываться от торговли с Москвой, поскольку без этого особо с Россией не повоюешь.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Летом 2021 года наступает момент истины в отношениях Украины и Запада. Я думаю, период этого момента истины завершится 30 августа. Мы серьёзные политические партнёры, мы искренне будем партнёрствовать или мы просто будем на словах? Если на словах, то не надо. Мы тогда пойдём другим путём. Путём Израиля. Это израилизация! То, что сегодня делается в силовом блоке – в минобороны, в генштабе – это называется израилизация общественной жизни, израилизация государства. Израиль не входит ни в НАТО, ни в ЕС», – заявил Карасёв.

«Тем не менее, Израиль ведёт постоянный конфликт уже много лет, примерно после войны. Ведут военный конфликт, примерно как у нас. Нельзя, конечно, проводить полные аналогии, параллели. Но сильная армия, сильный технологический военно-промышленный комплекс. У нас пока всё это есть», – заверил политолог.

При этом Карасёв фактически признал, что без торговли с «агрессором» воевать с ним дело нелёгкое.

«Мы торгуем с Россией, мы поставляем титан России, потому что у них титана своего нет. Титан – это критический импорт, это стратегический продукт, потому что он идёт на военные разработки, на ракеты, потому что такая система. Нам выгодно. Если они солярку нам перекроют, мы титан им перекроем. Мы воюем или торгуем? И воюем, и торгуем! Да, сокращаем торговлю. Потому что если торговля остановится, экономика остановится. Так чем мы будем воевать? Воевать же, чем-то надо, надо экономикой воевать. Деньги платить надо солдатам, офицерам?» – говорил эксперт.

«Есть идеологические штампы – «курс в НАТО», «агрессор». Это фишки идеологические – «красные линии». Всё остальное решаем прагматичным путём. А как иначе? Потому что по-другому нельзя. Если вы будете проводить политику только на идеологическом основании, вы проиграете, потому что у вас ничего не будет. У вас не будет поставок, не будет производство работать, не будут танки ездить, не будут солдаты воевать, потому что не будет денег – это же серьёзная вещь. Поэтому так оно в мире происходит, и всегда было», – заключил Карасёв.