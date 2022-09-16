И вышли красные реки из берегов: В Кривом Роге методично «калибруются» дамбы

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Новости Украины

Удары ракет по окрестностям Кривого Рога вызвали серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Речь может идти о дамбе, по которой нанесли удар позавчера и добивали накануне.

Об ударах сообщают местные киевские ставленники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ещё с утра мэр Кривого Рога Александр Вилкул писал, что на гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов, а водоснабжение города стабилизировано.

Однако уже в обед киевский ставленник сообщил о новых прилётах, традиционно напомнив о запрете съёмки и публикаций.

«Кривой Рог-ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети», – написал Вилкул.

В 12:51 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Затем в местных пабликах начала появляться информация о звуках взрывов в Кривом Роге. В 13.21 воздушной тревоге дали отбой.

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ракеты ударили по критической инфраструктуре.

«Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия «прилетов». Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу», – написал Резниченко в своем телеграмм-канале.

В то же время криворожские тг-каналы публикуют фото покрасневшей воды в реке Ингулец.

Эксперты считают, что методичность, с которой бьют по гидроинфраструктуре продиктована целью не допустить снижения уровня воды в реке, парализуя все возможности для ВСУ навести переправу.

Так, венный обозреватель Борис Рожин опубликовал сделанную накануне фото с затонувшим в реке Ингулец турецким бронеавтомобилем «Kirpi».