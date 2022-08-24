I will come back. Крымский онлайн-концерт Зеленского

Новости Украины

Война войной, а Крым по расписанию. Примерно так можно охарактеризовать негласный девиз прошедшей в Киеве в онлайн-режиме «Крымской платформы» – любимого пропагандистского детища Зеленского. В рамках мероприятия разного рода западные випы в формате «А поговорить?» калякают о путях «деоккупации» полуострова, пытаясь перещеголять друг дружку в резкости антироссийских заявлений.

Строго говоря, больше никакого другого смысла у «Крымской платформы» нет. Все понимают, что подменить революцию резолюцией не удастся, как и вернуть Крым Украине иным путем кроме военного. А вот с этим пока заминка – все признают, что Незалежная – как слон из анекдота перестроечных времен – съесть то она съест, но кто ж ей даст? В смысле – возвращалка пока не выросла до нужной кондиции. Но в Киеве стараются, а западники как могут, подбадривают и обещают помочь.

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В этом году из-за войны провести посиделки на крымскую тему в очном формате не получилось, так что мероприятие проходило в режиме онлайн. Личное физическое присутствие в режиме «можно пощупать» обеспечили только польский президент Дула и без пяти минут отставной козы барабанщик – уходящий в следующем месяце со своего поста генсек НАТО Столтенберг.

Тем не менее, Киев провел солидную работу – так или иначе удалось уговорить потратить на беседы с Зеленским по видеосвязи представителей 60 стран, включая экзотическую Гватемалу из западного полушария, президент которой, будучи недавно с первым в истории двух стран визитом в Киеве проявил живую заинтересованность судьбами Крыма. Ну, или, по крайней мере, вежливо сделал такой вид, чтобы порадовать хозяев. Во всяком случае, теперь и в Гватемале знают, что такое Крым и где он находится.

Вступительное слово Зеленского меж тем не блистало никакой оригинальностью в сравнении с его же прошлогодним спичем. Та же непонятно откуда взявшаяся уверенность в том, что крымчане ждут не дождутся возвращения под желто-блакитный прапор.

Нужно сказать, что почтившие «платформу» своим виртуальным вниманием европейские лидеры были неожиданно радикальны и даже агрессивны в риторике, что резко контрастировало с их недавними заявлениями, трактовавшимися охотно ищущей любые намеки на зраду киевской прессой, как «примирительные» в отношении России.

Теперь же европейцы как с цепи сорвались. Так, немец Шольц с ходу порадовал Зеленского сообщением о согласовании Германией и Канадой нового пакета военной помощи Украине, включающего в себя системы ПВО, ракетные системы и тонны боеприпасов. Также немецкий канцлер заверил, что Запад «никогда не признает» присоединения к России любых украинских регионов, что следует понимать, как намек на априорное непризнание любых проведенных там референдумов. Впрочем, это было понятно и так – России нет смысла стараться сделать планируемые плебисциты приемлемыми для Запада – все равно не оценят.

Еще более агрессивной в отношении Москвы была речь Макрона. Француз призвал Запад не идти ни на какие компромиссы с Россией и воевать с нею до конца.

Примерно в том же ключе высказался и активно примеряющий на себя тогу миротворца турок Эрдоган. С одной стороны, дело всей его жизни – организовать встречу Путина с Зеленским, чтобы те договорились о мире. Но с другой стороны:

«Турция не признает аннексию Крыма и открыто отстаивает, что этот шаг является нелегитимным и незаконным с первого дня. Выдача Крыма Украине, неотъемлемой частью которой он является, по сути, является требованием международного права».

В общем, вы там конечно миритесь, но имейте в виду – Крым – наш, В смысле – турецкий.

Некоторым диссонансом в череде воинственных спичей европейских лидеров прозвучало предупреждение натовца Столтенберга:

«Наступающая зима будет тяжелой… Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация».

В этом со Столтенбергом можно согласиться. Именно зима в конечном итоге покажет готовность Европы любить Украину до глубины собственного кошелька.

Кто прав в этом споре – пессимисты, утверждающие, что ради такого приза как готовая к разделке туша России европейские элиты готовы заморозить свое население, либо оптимисты, надеющиеся на то, что с наступлением холодов европейцам станет не до киевских хотелок, глядя из двадцатых числе августа сказать трудно. Но часики тикают, и буквально через несколько месяцев мы все узнаем и увидим собственными глазами.

А пока суть да дело – поляк Дуда предложил объединиться в вопросе ликвидации «Северного потока-2».

Впрочем, в таком сложном вопросе нужна синергия усилий множества стран, так что в ближайшее время польская идефикс вряд ли получит шанс на реализацию. В то же время не стоит совсем уж сбрасывать со счетов вероятность такого исхода. Градус безумия, охвативший европейские элиты, сегодня таков, что возможно буквально все, даже если оно противоречит чисто прагматическим интересам конкретных стран.

И если кто-то решил, во что бы то ни стало победить в чемпионате по стрельбе в ногу, не стоит ему в этом мешать.

Практические результаты «Крымской платформы»? А их, собственно, и нет. Пара-тройка пафосных, но содержательно пустопорожних резолюций, отбывшие номер перед микрофонами европейские лидеры с обязательными словами осуждения в адрес «агрессивной России», довольный возможностью поставить жирную галочку в графе «Проведенное мероприятие» Зеленский… Вот, пожалуй, и все.