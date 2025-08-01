Скорее всего, изначально российская сторона разрабатывала СВО по аналогии с анти-иранской кампанией Трампа, когда после определённого обострения – проигравших нет.

Об этом в эфире видеоблога «Лука Ебков» заявил боец ополчения Донбасса, автор тг-канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень хороший матч, мне понравился. Особенно мне понравился договорняк, в котором участвовал даже сценарий про ядерное оружие. Были бы инопланетяне с лазерами, ещё лучше было бы. Мне очень этот матч понравился. Есть трагедия, есть развитие, есть хэппи-энд, когда в итоге все победили. Если бы у нас было так же с Украиной, а я уверен, что примерно так и было бы [в планах начала СВО], наверное. Потому что мы корнями настолько близкий народ, что нас поссорить было значительно сложнее, чем арабов и евреев, например. У них там этнические беспорядки многие годы. А у нас – как, братья, пойдём драться из-за какой-то проститутки? Нет! Но, как выяснилось, то, что мы думали (и с Минскими соглашениями), и то, что та сторона договороспособная, и я думал, что «спектакль» должен был пройти вот так… Вот, мы, как с Крымом, заходим, типа, нас нет-нет-нет, вот кошечка, вот няш-мяш. Переговоры с украинской верхушкой? Не берусь утверждать. Но я бы не стал закидывать в Киев полный фашистов наших 10 человек, чтобы их там расстреляли, просто потому что мне так хочется», – рассуждал Смирнов.