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27.02.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Колониальная демократия, США, Украина
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И Зеленский, и Бойко прогнутся под американцев, знают в Москве

Отношения Украины и России не улучшатся даже в случае победы на выборах президента одного из кандидатов из числа бывших соратников Виктора Януковича.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил политолог Богдан Безпалько.

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«Не верю в то, чтобы кто-то из пятерки нынешних лидеров президентской гонки изменил бы отношения Киева и Москвыв лучшую сторону. Они ограничены жесткими рамками, которые им выставили внешнеполитические игроки. Любого, кто победит на выборах 31 марта, заставят идти на усиление конфронтации с Москвой. Даже если это грозит потерями для украинского государства. У украинских лидеров всегда есть уязвимые места, на которые могут надавить. И у Порошенко, и у Тимошенко, и у Зеленского, и у Бойко», – сказал эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается динамики товарооборота – малое улучшение возможно, но с потенциалом двух стран несравнимо. Полностью отказаться от российского сырья Украина не может – от газа, нефти, угля. Закупает часто через посредников – например, через Беларусь. Но с падением промпроизводства на Украине это все будет сокращаться», – полагает Безпалько.

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