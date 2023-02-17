И жалкий лепет оправданья: Хаматова 2,5 часа выламывалась под диссидентку

Бежавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова дала обширное интервью бывшему главному редактору телеканала-иноагента «Дождь» Михаилу Зыгарю, в котором постаралась оправдаться перед критикующей её либеральной эмиграцией и представить себя давним и последовательным «борцом с кремлевским режимом».

Артистка, чтобы понравиться аудитории, даже упорно пыталась материться в начале разговора, но потом сбилась и забыла вставлять в каждую фразу столь любимую российскими оппозиционерами обсценную лексику.

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Долгий рассказ Хаматовой был посвящен тому, что она всю жизнь презирала российскую власть и всячески это демонстрировала. Так, в начале нулевых она якобы заявилась на мероприятие в Кремль в линялом сарафане и рваных босоножках, чем вызвала неудовольствие президента Владимира Путина.

Впоследствии, артистка неоднократно удостаивалась наград, которые вручали в Кремле, но она утверждает, что приходила на церемонии, только для того, чтобы добиться от государства помощи детям, больным раком. На одном из мероприятий она даже якобы позволила себе откровенный демарш, прочитав отрывок из рассказа Чехова, но друзья-либералы этого не оценили. А еще она не стала фотографироваться с Путиным, и президенту пришлось спускаться в зал, чтобы сделать снимок. В другой раз Хаматова выбросила телефон, по которому ей звонил президент.

Без всякой благодарности Хаматова рассказывает о том, что государство помогло ее фонду построить детскую онкоклинику в Москве, а потом и в регионах. При этом артистка зло высмеивает представителей других провинциальных благотворительных фондов, представляя дело так, что на встречах с властями только она говорила по делу, а остальные раболепствовали.

Хаматова утверждает, что в 2011 году хотела принять участие в либеральных протестах на Болотной площади, но соратники по фонду уговорили ее поддержать кандидатуру Путина. До сих пор артистка таит обиду на телеканал «Дождь» и скандальную журналистку Ксению Собчак, которая выставила ее сторонницей Кремля. Она рассказала, что уже тогда друзья пытались оправдать ее перед либеральной тусовкой, рассказывая, что она поддержала Путина чуть ли не под пытками, и за эту кампанию ей пришлось оправдываться перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Когда артистка публично выступала против «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей иностранцами, Путин пригласил ее в Ново-Огарево для личной встречи и пытался прояснить позиции и что-то исправить. Но Чулпан не оценила внимание главы государства к ее демаршу и теперь критикует президента за это.

Хаматова утверждает, что пострадала, хотя и не сильно, – за то, что подписала в 2014 году письмо «интеллигенции» против воссоединения Крыма с Россией. При этом она не отрицает, что сразу после этого ей вручили госпремию. Отважная артистка вновь устроила демарш и ничего не сказала на церемонии. В 2018 году «опальной» Хаматовой якобы снова предлагали госпремию, но она отказалась в знак протеста против уголовного дела против режиссера Кирилла Серебрянникова, который растратил бюджетные средства. Тогда же спикер Думы Вячеслав Володин, по словам артистки, предлагал ей пост детского омбудсмена, но она вновь отказалась.

Хаматова уверяет, что подписала год назад резкое письмо против «войны в Украине», чтобы не иметь уже возможности остаться в России. Она призналась, что боялась: ее уговорят не уезжать ради больных детей.

Сейчас она, по ее словам, получает постоянные благодарности «за мужество» от латышей и украинцев. О том, что в Латвии ее буквально насильно заставляют посещать антироссийские митинги и регулярно в телеэфирах клеймить позором бывшую Родину, и о том, что ей устроили обструкцию после получения премии лучшей актрисы года, Чулпан не вспомнила, а Зыгарь не стал спрашивать.

Хаматову угнетает только то, что такие же беглые, как она либералы, поливают ее грязью за то, что она «переобулась». Она призналась в интервью, что ей хотелось бы перестрелять всех своих ненавистников.

«Конечно, иногда хочется. Да хочется, но это была бы слишком легкая смерть для них», – сказала Хаматова.

В Латвии у Хаматовой вид на жительство и элитный дом на взморье. Деньги актриса заработала на российском бюджете, который оплачивал ее различные проекты. Так, вместе с мужем Александром Штейнам (соучредителями ООО «Маяковский») она получила госзаказ от Минкульта РФ, Фонда кино и других спонсоров на 100 млн руб на «съёмки фильма о Маяковском. При этом в одном из интервью Чулпан пожаловалась, что не имеет в Латвии того, к чему привыкла в России как «самая высокооплачиваемая артистка».