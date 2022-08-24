Ичкерийские террористы предложили свои услуги косовским албанцам

Представители антироссийских чеченских группировок приезжали в Косово и предлагали свои услуги по организации терактов.

Об этом в эфире «Соловьев. Лайв» заявил председатель Всесербского движения патриотов Родины и Диаспор Драган Станоевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они приезжали сюда, договаривались про набор наемников для Украины. На самом деле их целью была организация террористических актов для нападения на лидеров сербов Косово. Скорее всего, они предлагали свои услуги. Слава Богу, наши спецслужбы об этом узнали, может быть, благодаря России. Опыт этих террористов, которые воевали против самой Чечни, он серьезный. Их знания в Косово могут быть применены», – сказал Станоевич.

В целом он охарактеризовал ситуацию вокруг Косово как напряженную и подтвердил, что сербская армия передвигается в сторону границы.

«Косовцы экипированы по системе НАТО. Они имеют вооружение, защиту, тактику – все полностью подчиняется системе НАТО. Обучение проводится на базе Бондстил, крупнейшей в Европе. Меня никто не убедит, что в KFOR не знают о том, что Косово террористический и наркоцентр. Там создан криминальный хаб. Исходя из этого они и получают финансирование и вооружение.

Наши военные говорят, что для сербской армии не составляло труда провести спецоперацию по зачистке этих террористов, но мы понимаем, что во всех их бригадах работают западные инструкторы, которые определяют их тактику. Они трусливы, чтобы вести бой на открытой площади, но будут использовать живой щит, как на Украине. Поэтому задача наших людей там – защититься. В Митровице это можно сделать, но в маленьких селах сложно. Вокруг же албанцы. Они это знают и собираются захватывать маленькие анклавы. Для нас это проблема. Таких анклавов десятки, если не сотни по всему Косово», – сказал Станоевич.