Ичкерийский экстремист похвалил российского террориста и призвал «назначать губернаторов» на территориях РФ

Елена Острякова.  
24.06.2024 16:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Диверсии, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Беглый чеченский экстремист-ичкериец Руслан Кутаев призвал иноагента, экстремиста и террориста Илью Пономарева сформировать российское правительство в изгнании.

Об этом он заявил на шестой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организация) в Варшаве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый чеченский экстремист-ичкериец Руслан Кутаев призвал иноагента, экстремиста и террориста Илью Пономарева сформировать российское...

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«Было бы очень прекрасно, когда Белгородская область, Шебекинский район были захвачены, и от имени съезда народных депутатов Сидоров Петр Иванович назначен главой района. Пора тебе, Илья, в пограничных районах Ростовской, Воронежской, Белгородской областей назначать губернаторов. Пора уже формировать исполнительную власть, которая будет не только воевать, но и административные ресурсы складывать, чтобы они на месте занимались работой. Люди должны быть вовлечены», – сказал Кутаев.

По его мнению, созданный Пономаревым «съезд» «выгодно отличается» от других групп российской политической оппозиции тем, что он поддерживает банды российских наемников в составе ВСУ и призвал мобилизовать в тербатальоны больше желающих.

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