Идеальная жертва: США уготовили Украине роль малазийского Боинга – Куликов

08.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

США уже получили от Украины все, что хотели, ее дальнейшая судьба – стать аналогом сбитого над Донбассом малазийского «Боинга», что позволит США заставить Европу опустить железный занавес над Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Дмитрий Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Спусковой крючок находится в руках американцев, в нынешней ситуации. Американцы должны решить, и ситуация их подталкивает к тому, чтобы принять это решение. Им Украина уже совсем ни для чего не нужна, и она должна исполнить последнюю функцию, чтобы война вспыхнула – и между Европой и Россией опустился железный занавес с полным разрывом дипотношений, объявлением европейской блокады и всего такого прочего.

Вот для этого Украина еще может сгодиться. Но для этого нужно, чтобы военная ситуация там, на этих землях, была достаточно масштабной и достаточно значимой, чтобы американцы могли провернуть этот фокус. Если так можно выразиться, то Украина должна выполнить функцию «Боинга», который погиб над Донбассом летом 14-го года.

Украина должна стать таким «Боингом» в максимально большом объеме. Потому что она должна обеспечить функцию перехода от дипломатии к разрыву отношений и полному противостоянию, попытки консолидации западного дипломатического лагеря, американских вассалов», – заявил Куликов.